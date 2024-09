Ausbruch bei Silber: Eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten im Silbersektor

Anzeige / Werbung

Discovery Silver eignet sich sehr gut, um an der Silberspekulation teilzunehmen. Das Unternehmen hat eine solide Basis und vielversprechende Zukunftsaussichten.

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber erlebt derzeit seinen großen Moment, was unter anderem auf sein breites Spektrum an industriellen Anwendungsmöglichkeiten zurückzuführen ist.

Wenn die Inflation zunimmt, suchen manche Anleger nach Stabilität und Kaufkrafterhalt in Rohstoffen . Die Preise von Rohstoffen wie Edelmetallen können mit der Inflation steigen und Anlegern so eine solide Basis bieten, wenn andere Vermögenswerte hinterherhinken.

Während Gold als Inflationsschutz in den Sinn kommt , verdient auch Silber einen Blick. Wie Gold wird Silber häufig in Schmuck verwendet, aber Silber hat noch mehr industrielle Anwendungen als Gold, da es in Solarmodulen , Elektrofahrzeugen und Elektronik verwendet werden kann.

Wenn Sie langfristig investieren möchten, ist Silber aufgrund seiner industriellen Aussichten eine attraktive Option.

Discovery Silver hat sich mit dem Cordero Silberprojekt als eines der größten unerschlossenen Silberprojekte weltweit etabliert. Dieses Projekt, das sich in Mexiko befindet, bietet eine immense Gelegenheit für Investoren und trägt zur globalen Dekarbonisierung bei, indem es die nötigen Metalle liefert.

Das Cordero Silberprojekt hat über 300 Millionen Unzen Silber in seinen Reserven und insgesamt 1,3 Milliarden Unzen Silberäquivalent. Diese erstaunlichen Zahlen machen es zu einem der bedeutendsten Silberprojekte weltweit.

Discovery Silver plant, rund 600 Millionen Dollar in die Region zu investieren und über 2.500 Arbeitsplätze während der ersten Baujahre zu schaffen. Langfristig wird das Projekt rund 1.000 dauerhafte Arbeitsplätze bieten. Diese Beschäftigungsmöglichkeiten reichen von Einstiegspositionen bis hin zu spezialisierten Berufen wie Ingenieuren, Biologen und Anwälten.

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

Die Machbarkeitsstudie für das Cordero-Projekt bestätigt eine Minenlaufzeit von 19 Jahren. Während der ersten 12 Jahre wird eine durchschnittliche jährliche Produktion von 37 Millionen Unzen Silberäquivalent erwartet. Die Studie zeigt, dass die Betriebskosten (AISC) in den ersten acht Jahren weniger als 12,50 US-Dollar pro Unze betragen werden.

Die anfänglichen Investitionskosten (CapEx) belaufen sich auf 606 Millionen US-Dollar. Dies führt zu einem attraktiven Verhältnis von Netto-Sachwert (NPV) zu CapEx von 2,0 nach Steuern. Der Netto-Sachwert nach Steuern (mit einem Diskontsatz von 5%) beträgt 1,2 Milliarden US-Dollar, wobei die interne Rendite (IRR) bei 22% liegt. Im vierten Jahr könnte der NPV sogar auf 2,2 Milliarden US-Dollar steigen.

Mehr zur positiven Machbarkeitsstudie für das größte unentwickelte Silberprojekt der Welt erfahren Sie im nachfolgenden Video

Wie Sie erfahren haben verfügt das Cordero-Projekt über beeindruckende Reserven: 302 Millionen Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 3 Milliarden Pfund Blei und 5,2 Milliarden Pfund Zink.

Damit gehört Cordero zu den größten unentwickelten Silbervorkommen weltweit.

Zusätzlich gibt es 240 Millionen Tonnen an gemessenen und angezeigten Ressourcen, die außerhalb des PIP der Machbarkeitsstudie liegen. Dies unterstreicht das Potenzial, die Minenlaufzeit bei moderat höheren Silberpreisen erheblich zu verlängern.

Quelle Unternehmenspräsentation

Das Projekt befindet sich in einer idealen Lage zwischen Chihuahua und Peralta, in der Nähe von Städten mit einer reichen Bergbaugeschichte. Dies bietet Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, Lieferanten und Infrastruktur wie Strom und Wasser.

Umweltstandards und Wassermanagement

Die Umweltstandards des Projekts sind branchenführend. Im Rahmen des proaktiven Ansatzes für das Wassermanagement plant man, in Infrastruktur und Technologie zu investieren, die das Recycling des Abwassers der lokalen Gemeinden unterstützen und es als primäre Wasserquelle für das Projekt nutzen.

Erweiterung und Produktionskapazität

Die Erweiterung der Verarbeitungsanlage von 26.000 Tonnen pro Tag auf 51.000 Tonnen pro Tag im Jahr 3 wird aus dem operativen Cashflow finanziert werden.

Die Fertigstellung der Erweiterung im Jahr drei führt zu einem maximalen NPV des Projekts von 2,2 Milliarden Dollar im Jahr vier. Die Jahresproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine wird voraussichtlich durchschnittlich 33 Millionen Unzen Silberäquivalent betragen.

In den Jahren fünf bis zwölf beträgt die Produktion durchschnittlich mehr als 40 Millionen Unzen Silberäquivalent, wobei im Jahr acht eine Spitzenproduktion von 64 Millionen Unzen Silberäquivalent erreicht werden soll.

Zukünftige Finanzierungspläne

Discovery Silver plant, alle Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt 2024 zu nutzen. Dazu gehören Eigenkapital, Schulden, Abnahmeverträge, Joint Ventures, Partnerschaften, Leasingfinanzierung für Großgeräte, Streams, Lizenzgebühren und andere strategische Alternativen.

Diese umfassenden Finanzierungspläne bereiten den Weg für eine Bauentscheidung Ende 2024 oder Anfang 2025. Diese bedeutende Ankündigung markiert einen der wichtigsten Entwicklungen in der Silberindustrie der letzten Jahrzehnte.

Marktausblick für Silber

Der Silberpreis liegt derzeit stabil bei etwa 32 US-Dollar pro Unze. Viele Analysten, einschließlich uns, sehen ein mittelfristiges Preisziel von 50 US-Dollar.

Langfristig könnten die Preise aufgrund der anhaltenden Knappheit und der steigenden industriellen Nachfrage sogar auf bis zu 114 US-Dollar pro Unze steigen.

Die Nachfrage nach Silber wird durch industrielle Anwendungen und die Solarindustrie angetrieben. Diese Faktoren werden weiterhin den Markt beeinflussen und die Notwendigkeit neuer Silbervorkommen erhöhen.

Die Aktie von Discovery Silver ist derzeit massiv unterbewertet.

Der aktuelle Aktienkurs lädt zum Kaufen ein und die Aktie bietet einen exzellenten Hebel auf den Silberpreis.

Für Investoren bietet Discovery Silver mit seinem Cordero Projekt somit eine vielversprechende Gelegenheit. Eine anfängliche Investition von 600 Millionen Dollar wird voraussichtlich einen internen Nettowert (NPV) von 1,2 Milliarden Dollar schaffen, der sich bis zum sechsten Jahr auf über 2 Milliarden Dollar erhöhen kann. Dies macht es zu einer der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten im Silbersektor.

Nicht vergessen: Das Cordero Silberprojekt des Unternehmens ist ein Tier-1-Projekt, das sowohl für die Region als auch für Investoren erhebliche Vorteile bietet. Mit seiner bedeutenden Reserve, den wirtschaftlichen Vorteilen und den positiven Umweltauswirkungen ist es ein Projekt, das die Silberindustrie nachhaltig verändern wird.

Kein Wunder also das zahlreiche renommierte Analysten die Aktie covern (BMO Capital Markets, Cormark Securities, Eight Capital und Ventum Financial Corp.).

Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei USD 2,24 - viel Luft nach oben also.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und verbleiben wie immer mit spekulativen Grüßen aus der Mining Investor Redaktion

Besuchen Sie https://discoverysilver.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA2546771072