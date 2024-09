© Foto: Andre M. Chang - picture alliance



Die Wall Street hat nach den Zahlen von Micron wieder eine KI-Party gestartet. Nur Super Micro Computer tanzt aus der Reihe. Das Wall Street Journal berichtet, dass das US-Justizministerium ermittelt. Während die Micron-Aktie über 16 Prozent im Plus liegt und viele Aktien aus der KI-Branche mit nach oben zieht, ziehen Super Micro Computer Anleger ein langes Gesicht. Die Aktie des Tech-Konzerns nimmt nicht an der Party teil. Sie fällt heute erneut über 10 Prozent in die Tiefe, nachdem der Kurs in den vergangenen Wochen schon an einer Short-Attacke von Hindenburg Research zu knabbern hatte. Der Grund für den erneuten Absturz des Kurses ist ein Bericht des Wall Street Journals. Ein Insider hat …