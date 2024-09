Die Adidas-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 5,5 Prozent auf 234,70 Euro, wobei das Tageshoch bei 236,20 Euro lag. Dieser Anstieg bringt die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 242,00 Euro, das am 31. Juli erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit 275.564 gehandelten Aktien ebenfalls beachtlich.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,35 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem erwarten Analysten für 2024 einen Gewinn von 3,52 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten werden durch die jüngsten Quartalszahlen untermauert, die einenGewinn je Aktie von 1,06 Euro und einen Umsatzanstieg von 8,97 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro zeigen. Die US-Bank JPMorgan bewertet die Adidas-Aktie weiterhin als "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro und sieht besonders in Nordamerika ein starkes Wachstumspotenzial für den Sportartikelhersteller.

