Der neue CEO Markus Kamieth hat einen klaren Plan: Der weltgrößte Chemieproduzent BASF soll sich zukünftig stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren und die Agrarsparte an die Börse bringen. Kamieth will den DAX-Konzern damit wieder profitabler machen, wie er bei der Vorstellung seiner Strategie am Donnerstag ankündigte.Dort stellt der Vorstand weitere Produktionsanlagen auf den Prüfstand, bekannte sich aber ausdrücklich zu dem Heimatstandort am Rhein. Kürzen will das Management auch die Dividende ...

