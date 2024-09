Der DAX hat sich am Donnerstag erneut von seiner starken Seite gezeigt und ein neues Rekordhoch erklimmen können. Am Ende ging er 1,7 Prozent im Plus aus dem Handel bei 19.238,36 Punkten. Und auch am Freitag wird der DAX freundlich erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen erneut höher auf 19.277 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss weiterhin recht ruhig. BayWa veröffentlicht die detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal. Bei BASF findet der zweite Tag der Kapitalmarkttage ...

