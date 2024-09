HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der in Deutschland konjunkturell gedämpften Stimmung seien einige Unternehmen mit einem besonders optimistischen Ton aufgefallen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am positivsten aufgefallen seien CTS Eventim, FlatexDegiro, Jost Werke, Redcare Pharmacy und Scout24. Beim Eventvermarkter CTS erwähnte er die gut gefüllte Event-Pipeline./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 12:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005470306

