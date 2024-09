DJ PTA-Adhoc: sdm SE: sdm SE gibt ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2024 bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/27.09.2024/09:35) - sdm SE gibt ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2024 bekannt

Als Holding ohne eigenes operatives Geschäft hat die sdm SE im ersten Halbjahr 2024 Erträge aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 352 (Vorjahr: TEUR 571) erzielt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Erträge aus den Tochtergesellschaften Industrie- Werkschutz Mundt GmbH und RSD erst zum Ende des vollständigen Geschäftsjahrs zugerechnet werden. Dies hat zur Folge, dass der SE dann deutlich höhere Beteiligungserträge zugerechnet werden und sich das Ergebnis damit ebenfalls signifikant verbessert.

Die Umsätze aus Umlagen und Weiterverrechnungen betrugen TEUR 42 (Vorjahr: TEUR 25).

Der Personalaufwand der sdm SE belief sich auf TEUR 112 (Vorjahr: TEUR 49), er beinhaltet insbesondere die Vorstandsvergütung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit TEUR 226 (Vorjahr: TEUR 231) ausgewiesen. Wesentliche Aufwendungen sind hier Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 93 (Vorjahr: TEUR 58), sonstige Aufwendungen in Höhe von TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 48) sowie Jahresabschluss- und Buchführungskosten in Höhe von TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 7).

Der Anstieg der Zinsaufwendungen auf TEUR 58 (Vorjahr: TEUR 28) ist auf die Kreditaufnahme im Zusammenhang mit dem Erwerb der IWSM GmbH zurückzuführen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betrugen TEUR 16 (Vorjahr: TEUR 64).

Für das erste Halbjahr 2024 ergab sich somit auf Holdingebene ein Jahresfehlbetrag von TEUR 18 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 221).

Entwicklung der operativen Tochtergesellschaften

Die sdm Gruppe besteht neben der sdm SE aus drei operativen Gesellschaften, die alle positive Ergebnisbeiträge zur Gruppe geliefert haben.

Der Umsatz der sdm Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf TEUR 7.487 (Vorjahr TEUR 8.214). Der wesentliche Kostenfaktor dieser Beteiligung, die Personalkosten, beliefen sich auf TEUR 6.757 (Vorjahr TEUR 7.290) und setzten sich aus Löhnen und Gehälter in Höhe von TEUR 5.657 (Vorjahr TEUR 6.128) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von TEUR 1.100 (Vorjahr TEUR 1.162) zusammen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen TEUR 34 (Vorjahr TEUR 16), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 265 (Vorjahr TEUR 217). Somit ergab sich ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von TEUR 430 (Vorjahr TEUR 693). Nach Berücksichtigung des Zinsaufwands in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr TEUR 3) und den Ertragssteuern in Höhe von TEUR 70 (Vorjahr TEUR 119) ergab sich zum Halbjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 352 (Vorjahr TEUR 570).

Der Halbjahresumsatz der Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) belief sich auf TEUR 8.128 (Vorjahr TEUR 18.193). Bereinigt um einen Großauftrag im ersten Quartal 2023 ergab sich dagegen ein unverändertes Umsatzniveau.

Die Personalkosten der IWSM beliefen sich auf TEUR 5.009 (Vorjahr TEUR 5.200) und setzten sich aus Löhnen und Gehältern in Höhe von TEUR 4.106 (Vorjahr TEUR 4.249) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von TEUR 903 (Vorjahr TEUR 952) zusammen. Der Materialaufwand betrug TEUR 2.114 (Vorjahr TEUR 9.958, inklusive Sondereffekt Großauftrag) und bestand zum überwiegenden Teil aus Aufwendungen von bezogen Leistungen (Aufwendungen für Subunternehmen). Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen TEUR 35 (Vorjahr TEUR 45), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 692 (Vorjahr TEUR 1.452).

Somit ergab sich ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von TEUR 293 (Vorjahr TEUR 1.668). Nach Berücksichtigung des Zinsaufwands in Höhe von TEUR 77 (Vorjahr TEUR 202) und der Ertragssteuern in Höhe von TEUR 65 (Vorjahr TEUR 414) ergab sich zum Halbjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 151 (Vorjahr TEUR 1.052).

Unsere kleinste Beteiligung, die RSD GmbH, konnte im ersten Halbjahr 2024 ihre Erlöse auf TEUR 526 (Vorjahr TEUR 382) deutlich steigern. Auslöser war die Akquisition neuer Projekte in der Region.

Die Personalkosten beliefen sich auf TEUR 395 (Vorjahr TEUR 271) und setzten sich aus Löhnen und Gehälter in Höhe von TEUR 328 (Vorjahr TEUR 190) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von TEUR 67 (Vorjahr TEUR 81) zusammen. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen TEUR 3 (Vorjahr TEUR 3), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 37 (Vorjahr TEUR 31).

Damit ergab sich zum Halbjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3 (Vorjahr TEUR 15).

Der vollständige Halbjahresabschluss der sdm SE steht ab 30. September 2024 auf unserer Webpage unter http:// www.sdm-se.de zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: sdm SE Adresse: Ranertstraße 5, 81249 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald (CFO) Tel.: +49 89 552 91 15 0 E-Mail: investor@s-d-m.de Website: www.sdm-se.de

ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2024 03:35 ET (07:35 GMT)