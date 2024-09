Die Allianz SE erhält weiterhin starke Bonitätsratings von führenden Agenturen, was ihre Position als einer der finanzstärksten Versicherer weltweit unterstreicht. Moody's hat kürzlich sowohl das Finanzstärke-Rating "Aa2" als auch die kurz- und langfristige Bonitätseinstufung des Versicherungsriesen bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil, basierend auf der starken Performance im vergangenen Jahr und der Erwartung weiterer Profite durch Preiserhöhungen in der Schaden- und Unfallversicherung sowie verbesserte Investmentergebnisse in den kommenden Monaten. Zudem wird die Kapitalausstattung als widerstandsfähig eingestuft.

Aktienentwicklung im Fokus

Trotz der positiven Bewertung der Finanzstärke verzeichnete die Allianz-Aktie am Freitag einen leichten Rückgang. Im XETRA-Handel sank der Kurs zeitweise um 0,7 Prozent auf 293,80 Euro. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 300,50 Euro. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 14,90 Euro pro Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Allianz bleibt somit ein attraktives Investment für Anleger, die auf Stabilität und Wachstum setzen.

Anzeige

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...