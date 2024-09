EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die Energy Gruppe im H1 2024: EU-Exporte machen rund die Hälfte des Konzernumsatzes aus (+52%), Auftragsbestand bei 29,3 Millionen Euro CEO Tinazzi: "Angesichts der allgemeinen Konjunkturabschwächung bei den erneuerbaren Energien, des Überangebots und des Preiskampfs haben wir in der ersten Jahreshälfte unsere Vertriebskanäle gestärkt und unseren Exportanteil erhöht, unsere Lagerbestände abgebaut und unser strategisches Know-how konsolidiert, um uns auf künftige Chancen vorzubereiten". Die Energy Gruppe in der ersten Hälfte des Jahres 20241: ? Umsatzerlöse: 19,1 Mio. Euro, ein Rückgang um 51% gegenüber 39,3 Mio. Euro in H1 2023*

? EBITDA: Verlust von 3,2 Mio. Euro, gegenüber einem Gewinn von 8,5 Mio. Euro in H1 2023*

? EBIT: Verlust von 3,9 Mio. Euro gegenüber einem Gewinn von 8,0 Mio. Euro in H1 2023*

? Periodenergebnis: Verlust von 4,2 Mio. Euro gegenüber einem Gewinn von 5,5 Mio. Euro in H1 2023*

? Auftragsbestand: 29,3 Millionen Euro, verglichen mit 6,6 Millionen Euro zum 30. Juni 2023* (ungeprüft)

? Netto-Cashflow von 7,2 Mio. Euro

? Nettofinanzverschuldung steigt im Berichtszeitraum auf 8,3 Mio. Euro S. Angelo di Piove di Sacco (PD), Italien, 27. September 2024 - Der Verwaltungsrat der Energy S.p.A., einer an der Euronext Growth Mailand notierten Gesellschaft (ISIN: IT0005500712, Ticker: ENY), Muttergesellschaft der Energy Group, einem Hersteller von Komplettsystemen und Marktführer im Bereich BESS (Battery Energy Storage System) sowie Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen, hat gestern in einer Sitzung unter dem Vorsitz von Alessandro Granuzzo den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 genehmigt, der einer eingeschränkten Prüfung unterliegt und in Übereinstimmung mit der Emittentenverordnung der Euronext Growth Mailand und den italienischen GAAP erstellt wurde. "Das Marktumfeld der letzten zwei Jahre hat zweifellos unvorhersehbare und große Herausforderungen mit sich gebracht, insbesondere in unserem Segment, das sich in einer Phase des Strukturwandels befindet. Unsere Gruppe hat darauf reagiert, indem sie ihre Handelskanäle gestärkt, den Exportanteil erhöht und das Angebot an strategischen Dienstleistungen mit Kompetenzen wie Cloud-Computing, technischer Beratung und der Produktion von Speichersystemen "Made in Italien" mit hohem Mehrwert erweitert hat", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Energy Group, Davide Tinazzi. "Durch die Übernahme von Enermore und die gleichzeitige Gründung der Energy Group haben wir die vertikale Produktion von Speichersystemen aller Größenordnungen, die Entwicklung von Software, die sichere Verwaltung von Daten und die begleitenden Engineering-Dienstleistungen ergänzt und bieten den Kunden damit ein Komplettpaket an. Mit EnergyinCloud führen wir zudem verschiedene Projekte zur Entwicklung der Cloud-Plattform und der Anwendung künstlicher Intelligenz für After-Sales-Prozesse durch. In einem stark schrumpfenden Markt und mit Lieferketten, die sich in der Phase des Lagerabbaus befinden, wurde ein wesentlicher Schwerpunkt auf die gezielte Reduzierung der Lagerbestände gelegt, wobei eine aggressive Vertriebsstrategie mit selektiven Preissenkungen verfolgt wurde", fügte Tinazzi hinzu. "Wie im Strategieplan vorgesehen, haben wir unsere Präsenz auf Markt für kommerzielle und industrielle Speicherlösungen in Italien und der EMEA-Region verstärkt, wobei wir uns an das Marktumfeld angepasst haben. Wir haben unsere Produktinnovation weiterentwickelt und sichern uns auch im derzeitigen Wettbewerbsumfeld eine führende Position. Dafür mussten wir Abstriche bei den Margen machen, die wir unter Beibehaltung der finanziellen Solidität der Gruppe bewertet und gesteuert haben. In naher Zukunft beginnen wir die positiven Anzeichen zu erkennen, auf die wir uns in den letzten drei Jahren vorbereitet haben: Europäische Produktionsketten für erneuerbare Energien sind der Schlüssel - nicht nur für die Dekarbonisierung, sondern auch für die Energiesicherheit und die Erschwinglichkeit unseres Kontinents". Im Folgenden stellen wir die wichtigsten konsolidierten Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2024 vor. (TEUR) H1 2024

konsolidiert % H1 2024

Energy % H1 2023

Energy % Umsatz 19.056 100 % 18.944 100 % 39,295 100 % EBITDA -3.216 -17 % 3.229 -17 % 8.548 22 % EBIT -3.870 -20 % 3.873 -20 % 8.005 20 % Nettoperioden-ergebnis -4.228 -22 % 4.233 -22 % 5.470 14 %

Das konsolidierte EBITDA belief sich auf einen Verlust von 3,2 Millionen Euro, was -17 % der Einnahmen entspricht. Die Marge ist in erster Linie auf die Verringerung der Endverkaufspreise zurückzuführen, die sich aus dem Preisverfall und dem in der ersten Jahreshälfte durchgeführten Lagerabbau sowie aus den Werbekampagnen für Produkte und Vorratspakete ergeben. Diese Strategie hat das Angebot an den Abwärtstrend der Marktpreise angepasst, wobei der italienische Markt stärker betroffen war als die EMEA-Region. Die Senkung der Verkaufspreise betraf vor allem Batterien, Hybrid-Wechselrichter und Wallboxen, auch durch die Einführung von Speicher-Kits zu attraktiven Preisen. Das konsolidierte EBIT des ersten Halbjahres 2024 weist einen Verlust von 3,9 Millionen Euro aus, mit einer Marge von -20% des Umsatzes, verglichen mit 8,0 Millionen Euro (20% Marge) im ersten Halbjahr 2023 für Energie. Das konsolidierte Vorsteuerergebnis des Unternehmens belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf einen Verlust von 4,5 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 7,5 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoergebnis belief sich auf 4,2 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 5,5 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2023 für Energy. KONZERN-AUFTRAGSBESTAND Der Gesamtauftragsbestand beträgt 29,3 Mio. Euro, davon 25,7 Mio. Euro für den Asfinag-Auftrag, der bis Ende 2025 abgewickelt werden soll. ALLGEMEINES WIRTSCHAFTLICHES UMFELD UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE GRUPPE Die erste Jahreshälfte 2024 war wie schon die letzten Monate des Jahres 2023 von einer Reihe negativer Faktoren geprägt. Dazu gehört der starke Preisverfall infolge des Überangebots im Bereich der erneuerbaren Energien, der insbesondere die Photovoltaikmodule betraf, sich aber auch auf die Speicher auswirkte. Darüber hinaus verringerten die anhaltend hohen Zinsen die für Investitionen verfügbare Liquidität. Die Verschiebung des Dekrets "Transition 5.0" trug ebenfalls zur Unsicherheit bei und bremste neue Speicherprojekte, insbesondere Großprojekte, die stärker von regulatorischer Unterstützung abhängig sind. Infolge dieser Faktoren kam es auch im Privatkundensegment zu einem Volumenrückgang. Die Energy Gruppe hat in diesem Umfeld wichtige Maßnahmen ergriffen, um eine wettbewerbsfähige Position auf dem aktuellen Markt und eine starke Positionierung für die Zukunft aufrechtzuerhalten, indem sie konkrete Maßnahmen ergriffen hat: ? Ankurbelung des Exports; ? die Einbringung von Cloud-Computing-Know-how in die Gruppe; ? die Übernahme eines Unternehmens für Projektierung und Anlagenbau; ? die Stärkung der Vertriebskanäle in der DACH-Region und den Benelux-Ländern; ? Investitionen in die Produktion von mittleren und großen Speichersystemen und die Konsolidierung der Marke zeroCO2, die sich sowohl auf private als auch auf mittlere und große Systeme konzentriert. Anmerkung zur Bewertung der folgenden Daten: Die Betriebsergebnisse von Enermore S.r.l. werden nur für 23 Tage konsolidiert, da sie am 7. Juni 2024 erworben wurden. Ihr Einfluss ist im Hinblick auf die folgenden Gesamteinnahmen unbedeutend und wird daher nicht berücksichtigt. In den vier folgenden Tabellen werden daher die Zahlen von Energy S.p.A. dargestellt.

UMSATZ NACH REGIONEN Energy verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen höheren Umsatzanteil in Übersee als im vorangegangenen Zeitraum, was auf die internationalen Initiativen zurückzuführen ist, die ab 2022 ergriffen und in den Folgejahren fortgesetzt wurden. Diese Maßnahmen haben es Energy ermöglicht, den Umsatz in der EMEA-Region (8,5 Mio. Euro) gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 (5,6 Mio. Euro) deutlich zu steigern, was einem Anstieg von 52 % entspricht. (EUR) H1 2024 % H1 2023 % Veränderung Veränderung in % Umsatz Italien 10.332.492 55 % 33.240.874 85 % -22.908.382 -69% Umsatz EU 8.538.274 45 % 5.616.461 14 % 2.921.813 52 % Umsatz Nicht-EU 73.653 0 % 437.883 1 % -364.229 -83 %

UMSATZERLÖSE NACH PRODUKTKATEGORIE Bei den extra großen Systemen sind die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum leicht gestiegen, was die anhaltende Stärke des Segments bestätigt. Energy konzentrierte seine kommerziellen Bemühungen auch auf die Teilnahme an der größten europäischen Branchenmesse im Juni 2024 in München (Intersolar) und präsentierte seine kommerziellen und industriellen Speichersysteme. (EUR) H1 2024 % H1 2023 % Veränderung Veränderung in % Klein & groß (<50 kW) 16.686.349 88 % 37.142.869 95 % -20.456.520 -55% Extra groß (>50 kW) 2.258.071 12 % 2.152.349 5 % 105.722 5 %

UMSATZERLÖSE NACH KUNDENGRUPPE In Bezug auf die Kundengruppe bestätigt sich im ersten Halbjahr 2024 der signifikante Anteil der VARs (Value-Added Resellers) und das Gleichgewicht zwischen allgemeinen Händlern von Elektrogeräten und PV-Spezialisten. (EUR) H1 2024 % H1 2023 % Veränderung Veränderung in % VAR 7,113,864 38% 13,973,232 36% (6,859,368) (49%) Spezialisierter Vertriebshändler 5,475,096 29% 10,853,132 28% (5,378,035) (50%) Allgemeine Vertriebspartner 5,240,656 28% 11,905,364 30% (6,664,708) (56%) EPC / andere 1,114,804 6% 2,563,490 7% (1,448,686) (57%)

ANZAHL DER VERKAUFTEN SPEICHERSYSTEME UND GESAMTKAPAZITÄT Im ersten Halbjahr 2024 verkaufte das Unternehmen 2.597 Speichersysteme (H1 2023: 7.086) mit einer Gesamtleistung von 9,9 MW, verglichen mit 37,5 MW im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. H1 2024 H1 2023 Anzahl verkaufter Systeme 2.597 7.086 Gesamtleistung 9,9 MW 37,5 MW

EIGENKAPITAL UND FINANZÜBERSICHT Das konsolidierte Anlagevermögen betrug zum 30. Juni 2024 insgesamt 22,9 Millionen Euro, davon 6,6 Millionen Euro immaterielle Vermögensgegenstände und 15,3 Millionen Euro Sachanlagen. Es wurden Entwicklungskosten in Höhe von 462.625 Euro aktiviert. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung betrafen 10 Produkte zur Erweiterung der Produktpalette, die neue ZeroCO2-Cloud-Plattform und die Weiterentwicklung der bestehenden Plattform sowie die KI-Anwendung für After-Sales-Prozesse. Die Sachanlagen umfassen die Investition in das im Bau befindliche neue Gebäude auf dem an den Hauptsitz angrenzenden Grundstück, Teile der Batteriemontagelinie und die Auswirkung der Ausübung der Option zum Kauf des Hauptgebäudes. Die Finanzanlagen in Höhe von 1,1 Mio. Euro umfassen Forderungen für Kautionen für Versorgungsleistungen, die Beteiligungen an den beiden im Mai und Juni 2023 gegründeten Unternehmen (Pylon LifeEU s.r.l. und Energyincloud s.r.l.) und die langfristigen Forderungen gegenüber der Tochtergesellschaft. Das konsolidierte betriebliche Working Capital veränderte sich im Laufe des Halbjahres und belief sich zum 30. Juni 2024 auf 46,2 Millionen Euro. Dieses setzte sich hauptsächlich aus Vorräten in Höhe von 45,6 Millionen Euro, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6,2 Millionen Euro und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5,5 Millionen Euro zusammen. Das betriebliche Working Capital insgesamt verringerte sich zum Ende des GJ 2023 im Bereich Energie (51,2 Mio. Euro), hauptsächlich aufgrund des Abbaus von Vorräten, der auf einer im Jahr 2023 eingeleiteten und im ersten Halbjahr 2024 intensiv verfolgten Konzernpolitik beruht. Das konsolidierte Netto-Working-Capital beläuft sich auf 46,9 Millionen Euro, verglichen mit 52,3 Millionen Euro zum 31. Dezember 2023. Das eingesetzte Kapital der Gruppe belief sich auf 69,5 Millionen Euro und stieg damit gegenüber 65,3 Millionen Euro zum 31. Dezember 2023. Das Eigenkapital der Gruppe belief sich auf 61,2 Mio. Euro und sank damit gegenüber 65,5 Mio. Euro am 31. Dezember 2023. Die konsolidierten Nettofinanzschulden beliefen sich auf 8,3 Mio. Euro und erhöhten sich zum 31. Dezember 2023 (Kassenbestand von 168.424 Euro), was hauptsächlich auf den Investitionsplan der Gruppe zurückzuführen ist. (TEUR) 30.06.2024 konsolidiert 30.06.2024 Energy 31.12.2023

Energy Veränderung Veränderung in % (Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente) -11.660 -11.286 -18.834 7.549 -40 % Kurzfristige finanzielle Forderungen 0 0 -5,000 5,000 -100 % Kurzfristige Bank

Verbindlichkeiten 12.911 11.981 14.077 -2.096 -15 % Kurzfristige andere Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 % Laufende Finanzschulden 1.251 695 -9.757 10.453 -107 % Mittel-/langfristige Darlehen und

Anleihen und Ausleihungen 7.040 7.039 9.589 -2.550 -27% Langfristige andere Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0% Nettofinanzschulden 8.292 7.734 -168 7.902 -4.694 %

KONSOLIDIERTER CASH FLOW Es wurden Nettobarmittel in Höhe von 7,2 Millionen Euro verbraucht. WICHTIGE EREIGNISSE IN H1 2024 Im Laufe des Jahres verfolgte das Unternehmen weiterhin seine mittel- bis langfristige Strategie. Am 14. Mai 2024 wurde die Vergabe einer großen Ausschreibung in Österreich für die Lieferung von Stromspeichersystemen und die Erbringung einer Reihe von damit verbundenen Dienstleistungen an die ASFINAG (Autobahnen-und-Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft), Österreichs Autobahnkonzessionsgesellschaft, bekannt gegeben, mit dem Ziel, die Netzinfrastruktur für alternative Mobilität auszubauen. Der Gesamtwert der Lieferung der Speichersysteme und Dienstleistungen beträgt 25,7 Mio. Euro, mit einer zusätzlichen Option zu Gunsten des Auftraggebers ASFINAG für weitere Lieferungen von ca. 3 Mio. Euro. Am 7. Juni 2024 erwarb das Unternehmen 90 % der Enermore S.r.l. mit Sitz in Sterzing (BZ), die auf die Beratung bei der Installation und Wartung von Speichersystemen sowie auf deren Planung und Steuerung spezialisiert ist. Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens zielt die Akquisition darauf ab, das Know-how der Energy Group in Bezug auf die Integration von Speichersystemen in Stromerzeugungsanlagen zu stärken und das technische Dienstleistungsangebot auf die Lieferkette im Bereich der erneuerbaren Energien auszuweiten. Im Juni 2024 entstand die Energy Group, ein Hersteller von Komplettsystemen, führend bei Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) und Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen. Die Muttergesellschaft Energy S.p.A. hat damit ein breites Netzwerk von Unternehmen mit vertikalem Fachwissen geschaffen, das die gesamte Kette der Energiespeichersysteme abdeckt, von der Produktion und Installation von Groß- und Haushaltssystemen über die Produktion von LFP-Batterien und das Gigafactory-Projekt bis hin zur Lieferung nach dem Erwerb (fortschrittliche Managementsoftware und Partnerunterstützung mit Projektierungs-, Ausführungs- und Wartungsdienstleistungen). AUSBLICK In der ersten Hälfte des Jahres 2024 verzeichnete die Gruppe einen Rückgang sowohl der Mengen als auch der Margen. Es wird erwartet, dass das makroökonomische Umfeld - mit geringem Wachstum in Europa, hoher Inflation und anhaltenden Zinssätzen - den Markt auch in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen wird. Angesichts dieser Dynamik hält es die Gruppe für unerlässlich, ihre strategischen Leitlinien weiter zu verfolgen und gleichzeitig eine mögliche Neuausrichtung in Abhängigkeit von der Entwicklung der Nachfrage und der verfügbaren Ressourcen zu prüfen. Die Geschäftsleitung wird diese schwierige Phase weiterhin durch die Wahrung der finanziellen Solidität und die Entwicklung der Marktsegmente mit höherem Mehrwert bewältigen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Entwicklung von Investitionen in Anwendungen der künstlichen Intelligenz für das Energiemanagement liegen. Mittel- bis langfristig bekräftigt die Gruppe jedoch ihre Zuversicht, dass Energiespeichersysteme einen strategischen Vorteil für die Zukunft Europas und die Energiewende darstellen. Wie auch im jüngsten Draghi-Bericht hervorgehoben wird, besteht das Hauptziel darin, grüne Technologien zu entwickeln, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Um diese Ziele zu erreichen, muss die EU ihre Anstrengungen auf die Erzeugung grüner Energiequellen, die Stärkung des Speichersystems und die Lösung des Problems der Batterieproduktion konzentrieren. NACHHALTIGKEITSBERICHT 2023 Das Unternehmen hat heute seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht 2023 verabschiedet, der einen entscheidenden Schritt auf dem Weg der Energy-Gruppe in Sachen ESG darstellt. Im Vorgriff auf die im Jahr 2026 in Kraft tretenden Vorschriften hat sich das Unternehmen dafür entschieden, bereits jetzt detaillierte Informationen über die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte in dieses Dokument aufzunehmen, die für das Verständnis der Aktivitäten, Ergebnisse und Auswirkungen von Energy von grundlegender Bedeutung sind. Dieser erste Nachhaltigkeitsbericht veranschaulicht die Managementmodelle für nicht-finanzielle Aspekte und hebt die wichtigsten Errungenschaften und zukünftigen Verpflichtungen des Unternehmens hervor. Das Dokument wurde gemäß den Sustainability Reporting Standards 2021 (GRI-Standards 2021) der Global Reporting Initiative (GRI) verfasst und vom Verwaltungsrat am 26. September 2024 genehmigt. Highlights: Nachhaltige Unternehmensführung: Energy ist sich der strategischen Bedeutung der Nachhaltigkeit bewusst und hat Initiativen zur Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in alle Aspekte der Unternehmensführung gestartet, wobei die Unternehmensführung stark in die Steuerung des Transformationspfads eingebunden ist;

Energy ist sich der strategischen Bedeutung der Nachhaltigkeit bewusst und hat Initiativen zur Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in alle Aspekte der Unternehmensführung gestartet, wobei die Unternehmensführung stark in die Steuerung des Transformationspfads eingebunden ist; Nachhaltige Produkte: Die Energy-Gruppe setzt sich für die Entwicklung von Speichersystemen ein, die den Herausforderungen der intermittierenden erneuerbaren Energiequellen gerecht werden. Damit positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur beim Übergang zu einem effizienteren und nachhaltigeren Energiesystem, was sich nicht nur auf seine Geschäftspartner, sondern auch auf die gesamte Branche positiv auswirkt;

Die Energy-Gruppe setzt sich für die Entwicklung von Speichersystemen ein, die den Herausforderungen der intermittierenden erneuerbaren Energiequellen gerecht werden. Damit positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur beim Übergang zu einem effizienteren und nachhaltigeren Energiesystem, was sich nicht nur auf seine Geschäftspartner, sondern auch auf die gesamte Branche positiv auswirkt; Soziale Verantwortung: Der Ansatz der Energiegruppe beschränkt sich nicht auf die ökologische Nachhaltigkeit, sondern umfasst auch den sozialen Aspekt mit dem Ziel, das Wohlergehen der Mitarbeiter zu fördern. Das Unternehmen hat innovative Strategien und Verfahren für das Personalmanagement entwickelt und stellt sicher, dass diese allen Mitarbeitern über verschiedene interne Kanäle und spezielle Aushänge klar und transparent mitgeteilt werden. Diese Schritte bilden die Grundlage, auf der Energy seinen Weg der Nachhaltigkeit in naher Zukunft fortsetzen wird, mit dem Ziel, einen nachhaltigen Wert zu schaffen, der sich auf drei Säulen stützt: aktiver Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen, stärkere Berücksichtigung des Wohlergehens der Mitarbeiter und der Gemeinschaft um uns herum und Gewährleistung einer größeren Transparenz bei den getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen durch die Suche nach innovativen Lösungen für die Förderung der Nachhaltigkeit. ANDERE ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS Der Verwaltungsrat hat zur Anpassung an die Änderungen der Euronext Growth Mailänder Emittentenverordnung gemäß der Bekanntmachung der Borsa Italiana Nr. 43747 vom 17. November 2023, die am 4. Dezember 2023 in Kraft tritt, das "Verfahren zur Einholung der vorherigen Stellungnahme des Euronext Growth Advisors zur vorgeschlagenen Ernennung unabhängiger Direktoren von Energy S.p.A." aufgehoben. Diese Pressemitteilung ist auf der Website von Energy S.p.A. unter www.energyspa.com in der Rubrik "Investor Relations/Pressemitteilungen" sowie unter www.emarketstorage.com verfügbar. Der konsolidierte Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 (vorbehaltlich einer eingeschränkten Prüfung) wird der Öffentlichkeit in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den in der Emittentenverordnung festgelegten Bedingungen und Mitteln sowie auf der Website von Energy S.p.A. (www.energyspa.com) in der Rubrik "Investoren/Finanzberichte und periodische Berichte" zur Verfügung gestellt. *** Die Energy Group ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Großanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt.Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme im ganzen Land verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 19,1 Millionen Euro und das Periodenergebnis auf -4,2 Millionen Euro. www.energyspa.com Kontakt Unternehmen

Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. +49 221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN

Federico Bagatella |Tel. +39 331 8007258

Giorgia Fenaroli | Tel. +39 334 2208486

energy@twin.services 1 Die zum 30. Juni 2024 in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen sind Energy S.p.A. (auch "Muttergesellschaft") und die Tochtergesellschaft Enermore S.r.l. (auch "Tochtergesellschaft"). Energyincloud S.r.l. (EiC) wird nicht voll konsolidiert, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist. Ebenso wird die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen Pylon LiFeEU S.r.l., auf das ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird, das aber nicht der Kontrolle unterliegt, zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Betriebsergebnis von Enermore S.r.l. wird nur für 23 Tage konsolidiert, da es am 7. Juni 2024 erworben wurde. * Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2023 betrifft ausschließlich die Muttergesellschaft.



