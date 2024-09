Inmitten von Anlegerskepsis Werte freisetzen; mwb research bestätigt Kaufempfehlung Die BASF hat gestern auf ihrem Kapitalmarkttag eine ehrgeizige neue Unternehmensstrategie vorgestellt, die sich auf ein aktives Portfoliomanagement, die Expansion in wachstumsstarke Märkte und eine striktere Kapitalallokation konzentriert. Die Ankündigung einer Dividendenkürzung enttäuschte die Anleger, obwohl die Gesamtrendite für die Aktionäre voraussichtlich auf dem Niveau der Vorjahre bleiben wird, unterstützt durch ein Aktienrückkaufprogramm. Die BASF strukturiert ihr Portfolio in Kern- und eigenständige Geschäftseinheiten um, die jeweils einen maßgeschneiderten Ansatz erfordern. Der gerüchteweise angekündigte Börsengang von Agricultural Solutions wird bestätigt und soll verborgene Werte freisetzen. Wachstumsinitiativen, wie die EUR 10 Mrd. Investition in den Verbundstandort Zhanjiang in Asien, sollen Umsatz und Gewinn bis 2030 deutlich steigern. Darüber hinaus ist die Optimierung des Standorts Ludwigshafen auf dem besten Weg, bis 2026 jährliche Einsparungen von 2,1 Mrd. EUR zu erzielen. Mit neuen Finanzzielen von 10-12 Mrd. EUR EBITDA, 10% ROCE bis 2028 und mehr als EUR 12 Mrd. freiem Cashflow ist BASF für langfristiges Wachstum gut positioniert. Die Analysten von mwb research sehen in der jüngsten Entwicklung eine Chance, enormen Wert freizusetzen, und halten daher an ihrem BUY-Rating mit einem Kursziel von 62,00 EUR fest, was ihr Vertrauen in die Transformation des Unternehmens widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





