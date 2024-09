Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld erstaunlich stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 254,20 Euro verzeichnet das Papier einen leichten Anstieg von 0,28 Prozent gegenüber dem Vortag. Trotz der geringfügigen Veränderung liegt der Wert nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 261,20 Euro, das am 5. September 2024 erreicht wurde. Diese Entwicklung unterstreicht die Robustheit des Rückversicherers in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 265,00 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die solide Performance des Unternehmens spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider. Im zweiten Quartal 2024 konnte Hannover Rück einen Gewinn je Aktie von 5,00 Euro verbuchen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 19,09 Euro, was das Vertrauen in die langfristige Stabilität und Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.

