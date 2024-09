Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Freitag einen Anstieg von 2,3 Prozent auf 3,40 Euro im XETRA-Handel. Dieser Kurssprung erfolgte inmitten von Spekulationen über eine mögliche Neuausrichtung des Konzerns. Der Industrieriese bekräftigte seine Strategie, jedes Geschäftsfeld individuell zu optimieren, was Anleger positiv aufnahmen. Trotz des aktuellen Anstiegs liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,37 Euro, das am 3. Oktober 2023 erreicht wurde.

Zukunftsperspektiven der Geschäftsbereiche

Thyssenkrupp plant, das Stahlgeschäft zu verselbstständigen und die Marinesparte eigenständiger aufzustellen. Für andere Segmente wie Autozulieferung und Werkstoffhandel werden Wachstumsmöglichkeiten und Leistungssteigerungen geprüft, wobei Partnerschaften nicht ausgeschlossen sind. Das Unternehmen dementierte Berichte über eine bevorstehende Zerschlagung und betonte, dass insbesondere der Bereich Automotive Technology innerhalb des Konzerns verbleiben soll, wenngleich selektive Allianzen denkbar seien.

Thyssenkrupp Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...