Dortmund - Zum Auftakt des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen Rückstand gegen den VfL Bochum aufgeholt und am Ende doch noch klar mit 4:2 gewonnen.



Der heiße Abstiegskandidat Bochum war überraschend mit zwei Treffern durch Matus Bero (16.) und Dani de Wit (21. Minute) in Führung gegangen. Danach war es im Westfalenstadion erst einmal gespenstig still, nur die etwa 8.000 angereisten Bochum-Fans waren zu hören.



Doch dann berappelte sich der BVB: Serhou Guirassy erzielte noch vor der Halbzeitpause den Anschluss (44. Minute), im zweiten Durchgang kamen dann Emre Can (62. per Elfmeter), Serhou Guirassy (75.) und Felix Nmecha (80. Minute) mit den schließlich doch verdienten Ausgleichs- und Siegtreffern.



Dortmund rückt damit vorerst hoch auf Platz zwei, Bochum fällt auf Rang 17.

© 2024 dts Nachrichtenagentur