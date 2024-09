© Foto: SvenSimon | Malte Ossowski - picture alliance



In dieser Woche wurde besonders heiß zur Mutares SE, über die das Analyseportal "Gotham City Research" am 26.09. einen Bericht voller Vorwürfe veröffentlicht hatte und deren Kurs daraufhin enorm einbrach, diskutiert.Mit fast 500 Beiträgen seit Montag war in dieser Woche die Mutares SE die meistdiskutierte Aktie im wallstreetONLINE Forum. Mutares konzentriert sich auf die Übernahme und Restrukturierung von Unternehmensteilen großer Konzerne sowie von Unternehmen in Umbruchsituationen, um deren Wert durch operative Verbesserungen und strategische Neuausrichtungen zu steigern. Bisher war die Münchner Firma für die wO-Community nur von untergeordenetem Interesse, aber dies änderte sich in …