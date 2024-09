Die Biogen-Aktie verzeichnet am 28. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,07% auf 174,28 EUR. Trotz des bevorstehenden Quartalsberichts am 6. November zeigt der Kurs eine negative Tendenz. In den letzten 30 Tagen hat das Papier des US-Biotechnologieunternehmens sogar 5,81% an Wert eingebüßt. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, denen sich Biogen im hart umkämpften Markt für neurologische und neurodegenerative Erkrankungen gegenübersieht.

Ausblick bleibt unsicher

Angesichts des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 12,12 für 2024 könnte die Aktie als fair bewertet gelten. Dennoch bleiben Investoren angesichts der Konkurrenz durch Generika und Biosimilars sowie regulatorischer Hürden vorsichtig. Die kommende Quartalsmitteilung wird zeigen, ob Biogen seine Position im Markt behaupten und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann.

