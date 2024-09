Die Super Micro Computer Aktie erlebte in den letzten Tagen eine turbulente Phase. Trotz vielversprechender Zukunftsaussichten im KI-Sektor brach der Kurs nach Bilanzvorwürfen ein. Am 28. September notierte die Aktie bei 375,75 EUR, was einem Rückgang von 6,83% im letzten Monat entspricht. Dennoch zeigt sich auf Jahressicht ein beeindruckendes Plus von 69,72%.

Quartalsbericht und Ausblick

Die Veröffentlichung der Q1 2025-Finanzergebnisse ist für den 29. Oktober 2024 geplant. Analysten und Investoren warten gespannt auf diese Zahlen, da sie Aufschluss über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben werden. Trotz der jüngsten Turbulenzen bleibt Super Micro Computer ein wichtiger Player im wachsenden Markt für KI-Infrastruktur. Die kurzfristige Entwicklung der Aktie dürfte stark von den bevorstehenden Quartalszahlen und der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, die Bilanzvorwürfe zu entkräften.

