Die Schweizer Emmi AG, führend in der Milchverarbeitung, setzt ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Am 5. Juli 2024 gab das Unternehmen bekannt, eine Put-Optionsvereinbarung für Mademoiselle Desserts eingegangen zu sein. Dieser Schritt zielt darauf ab, das strategische Premium-Dessert-Geschäft zu erweitern und die Position im internationalen Markt zu festigen. Die Akquisition unterstreicht Emmis Fokus auf hochwertige Produkte und verspricht, das Portfolio um innovative Dessertkreationen zu bereichern.

Personelle Veränderungen und Finanzkennzahlen

Parallel dazu meldet Emmi einen Wechsel in der Konzernleitung, der am 14. Juni 2024 bekannt gegeben wurde. Diese Umstrukturierung könnte frische Impulse für die Unternehmensentwicklung bringen. Trotz globaler Herausforderungen zeigt sich die Emmi-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 921,50 EUR relativ stabil. Mit einer Dividendenrendite von 1,85% und einem KGV von 26,47 bleibt die Aktie für Anleger interessant, die auf solide Schweizer Qualität setzen.

