NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bedingungen für das Geschäft mit Außenwerbung dürften solide geblieben sein, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Neben dem Kerngeschäft dürfte es aber weniger gut gelaufen sein./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 19:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007493991