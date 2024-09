DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem: Kontinuierliches Wachstum durch wiederkehrende Umsätze

Frankfurt (pta/29.09.2024/09:00) - Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten versuchen viele Unternehmen, schwankungsärmere Umsätze bzw. Ergebnisse zu erzielen. Dies führt nämlich zu einer besseren Planbarkeit geschäftlicher Entscheidungen und Strategien.

Erfolgsmodell wiederkehrender Umsätze treibt Wachstum

Der Erfolg von Softwareunternehmen wie SAP oder Adobe war in den vergangenen Jahren u.a. darauf zurückzuführen, dass das traditionelle Prinzip von Softwareverkäufen via Cloud-Technologie durch das Erzielen monatlich anfallender Abonnementgebühren ersetzt wurde. Dadurch transformierte man nämlich hohe Einmalumsätze, die häufig stark schwankten, in monatlich wiederkehrende Umsätze, wodurch eine Glättung erfolgte. Diese Umstellung brachte sowohl dem Kunden als auch dem Unternehmen Vorteile - eine klassische Win-Win-Situation.

Diese bewährte Erfolgsstrategie macht grundsätzlich auch in anderen Branchen Sinn - bspw. bei dem auf Wasserreinigung spezialisierten Unternehmen De.mem aus Australien. Dessen jüngste Quartalszahlen fielen ausgesprochen positiv aus. Anbei die wichtigsten Fakten: Mit 7 Millionen Dollar wurde von der Firma in einem zweiten Quartal noch nie ein höherer Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vorjahreswert wurde damit eine vollständig organische Steigerung um 20 Prozent erzielt. Außerdem gab es in den 20 vorherigen Quartalen auf Jahressicht stets ein Umsatzplus zu vermelden. Dabei fiel der operative Cash-Flow in Q2 2024 nahezu ausgeglichen aus. Laut Aussagen des Managements befindet sich das Unternehmen mit Blick auf das Gesamtjahr weiterhin auf Rekordkurs.

"Build, Own, Operate"-Strategie: Schlüssel zu stabilen Umsätzen und hohen Margen

Bei den oben erwähnten Softwarefirmen erwies sich die Cloud-Strategie als Erfolgsgarant, bei De.mem lautet das Erfolgsrezept: "Build, Own, Operate". Wichtig zu wissen: Bei diesem Geschäftsmodell übernimmt De.mem für einen Kunden die Verantwortung für den Bau, den Besitz und den Betrieb der Wasseraufbereitungsanlagen. Solche Projekte bieten den Vorteil, stabile Kundenbeziehungen zu schaffen. Für den Kunden ist es nämlich nahezu unmöglich, im Bereich der Wasseraufbereitung für dieselbe Anlage zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Die Anlagen können seitens De.mem dank der garantierten Einnahmen zum Beispiel über Darlehen finanziert werden.

Der verstärkte Abschluss von Serviceverträgen, bei denen eine bestehende Wasseraufbereitungsinfrastruktur regelmäßig gewartet wird, begünstigt das Generieren wiederkehrender Umsätze. Weil außerdem beim Betrieb von Wasserreinigungsanlagen Verbrauchsmaterialien sowie Spezialchemikalien benötigt werden, trägt auch dieser Geschäftsbereich zum Erzielen nachhaltiger Umsätze bei. Diese zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität aus, da die Anlagen ohne ein kontinuierliches Auffüllen der Chemikalien gar nicht funktionieren würden.

Besonders interessant: In den Geschäftssegmenten mit "wiederkehrenden" Umsätzen erzielt De.mem deutlich höhere Margen als im Projektgeschäft, wo ein starker Wettbewerb herrscht. Mit dem Anstieg des Anteils der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von 38 Prozent im Jahr 2018 auf ca. 90 Prozent im Jahr 2023 stiegen im selben Zeitraum auch die Bruttomargen, von 25 auf 36 Prozent.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

