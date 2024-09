Die KION GROUP Aktie verzeichnete am 28. September einen bemerkenswerten Kursanstieg von 4,72% und schloss bei 10,19 USD. Dieser Zuwachs setzt einen positiven Trend fort, der sich über den letzten Monat mit einem Plus von 5,05% manifestierte. Die Aktie des Flurförderzeug- und Supply-Chain-Lösungsanbieters zeigt damit eine robuste Performance, die sich auch in der Jahresentwicklung mit einem Anstieg von 9,10% widerspiegelt. Besonders erwähnenswert ist, dass der aktuelle Kurs 28,36% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine starke Erholung hindeutet.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Die Bewertungskennzahlen der KION GROUP Aktie präsentieren sich attraktiv. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,47 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 4,89 erscheint die Aktie unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,48 unterstreicht diese Einschätzung und könnte auf weiteres Potenzial hindeuten. Angesichts dieser Kennzahlen und der jüngsten Kursentwicklung bleibt die KION GROUP Aktie für Anleger weiterhin interessant.

