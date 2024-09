Die Aktie von Thyssenkrupp hat sich zuletzt nach der langen Talfahrt stabilisieren und auch erste Widerstände überwinden können. Auf der personellen Seite ist zuletzt Ruhe eingekehrt. In der vergangenen Woche wurde Interimschef Dennis Grimm als Dauerlösung bestätigt. Dieser kündigte nun härtere Einschnitte an als bislang geplant."Die aktuelle Marktlage hat sich in den vergangenen Monaten nochmal verschlechtert, und eine Erholung ist leider nicht in Sicht", sagte Grimm der "WAZ" (Samstag). Darauf ...

