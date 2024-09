Genf - Das Biotechunternehmen Addex hat im ersten Semester schwarze Zahlen geschrieben. Damit bestätigt das Genfer Unternehmen am Montag die vorläufigen Eckdaten von Mitte September. So erzielte Addex einen Nettogewinn von 9,8 Millionen. Im ersten Halbjahr 2023 hatte es noch einen Verlust von 5,1 Millionen ausgewiesen. Dass das Ergebnis um fast 15 Millionen höher ausfalle, liege in erster Linie am Barerlös von 5,0 Millionen, den Addex im Zuge seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...