Super Micro Computer, ein führender Anbieter von Hochleistungsservern, erlebt dank des KI-Booms einen bemerkenswerten Aufschwung. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete im ersten Quartal 2024 Rekordstände und konnte trotz zwischenzeitlicher Korrekturen ein zweistelliges Plus seit Jahresbeginn beibehalten. Als Reaktion auf die starke Kursentwicklung kündigte Super Micro einen 1:10-Aktiensplit an, der am 1. Oktober 2024 wirksam wird. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Aktie optisch attraktiver für Kleinanleger zu gestalten und könnte kurzfristig zu einer positiven Stimmung unter Investoren führen.

Rasantes Wachstum durch KI-Nachfrage

Die Geschäftszahlen von Super Micro Computer spiegeln den Erfolg des Unternehmens wider. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 stieg der Umsatz auf knapp 15 Milliarden US-Dollar, mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen profitiert insbesondere von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen und hat sein langfristiges Umsatzziel auf 50 Milliarden US-Dollar angehoben. Mit energieeffizienten Serverlösungen und kundenspezifischen Angeboten positioniert sich Super Micro als Schlüsselakteur in der wachsenden KI-Infrastruktur.

