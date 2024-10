Nachdem unter anderem Nvidia (10. Juni), Broadcom (15. Juli) und Cintas (12. September) in diesem Jahr bereits einen Aktiensplit durchgeführt haben, steht diese Kapitalmaßnahme jetzt bei Super Micro Computer an. Der US-Anbieter umfassender IT-Lösungen mit Hauptsitz in San José (Kalifornien) hat einen 1:10-Aktiensplit durchgeführt (ex-Split: heute, am 01. Oktober). Split...

Den vollständigen Artikel lesen ...