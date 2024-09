Nach Darstellung von SMC-Research zeigen sich bei NAGA aktuell schon deutliche positive Effekte der Fusion mit Capex.com. Das Unternehmen plant für die nächsten Jahre weitere hohe Erlöszuwächse, was SMC-Analyst Holger Steffen in seinem Bewertungsmodell so abbildet und als Basis für ein hohes Kurspotenzial sieht.

NAGA habe sich laut SMC-Research im laufenden Jahr mit Capex.com zusammengeschlossen, was sich in den Zahlen des ersten Halbjahres entsprechend bemerkbar mache. Das abgewickelte Handelsvolumen des fusionierten Unternehmens habe sich gegenüber dem Vorjahr um 69 Prozent erhöht, was ein Umsatzwachstum um 56 Prozent auf 31,5 Mio. Euro ermöglicht habe. Da das Unternehmen die Marketingausgaben wieder stark ausgeweitet habe, von 2,3 auf 11,0 Mio. Euro, habe das Halbjahres-EBITDA mit 2,5 Mio. Euro aber noch unter dem Vorjahreswert (4,8 Mio. Euro) gelegen.

Dafür zeigen sich laut den Analysten im dritten Quartal schon deutliche positive Effekte der intensivierten Werbemaßnahmen in Form steigender Erlöse - im Juli und August habe der Umsatz um 42 Prozent über dem Wert der ersten beiden Monate des zweiten Quartals gelegen. Zugleich habe sich die Relation der operativen Ausgaben zu den Erlösen erheblich verbessert und werde im Q3 voraussichtlich nur noch bei 40 Prozent liegen, nach 50 Prozent noch im Q1.

Für das Gesamtjahr sehen die Planungen bislang Erlöse von 75 Mio. Euro und eine EBITDA von 8,7 Mio. Euro vor, dazu werde es in Kürze ein Update geben. Für 2025 und 2026 seien weitere deutliche Steigerungen anvisiert, auf 103 bzw. 129 Mio. Euro bei den Erlösen sowie 22,8 respektive 31,3 Mio. Euro beim EBITDA.

Diese starken Zuwächse sollen durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen erzielt werden. Zum einen realisiere das Unternehmen aktuell Synergien in Höhe von 10 Mio. US-Dollar, die 2025 ihre volle Wirkung entfalten sollen. Zum anderen gehe von der Ausweitung des sozialen Netzwerks von NAGA auf die Capex.com-Nutzer nach bisherigen Erhebungen ein deutlich positiver Impuls auf die Handelsaktivitäten aus.

Vor allem aber könne sich das Management jetzt voll auf neue Wachstumsinitiativen fokussieren. Die Integration bei Telegram sei dafür ein gutes Beispiel mit einem potenziell kräftigen Schub für die Nutzergewinnung.

Die Analysten sehen NAGA jetzt auf einem sehr guten Kurs. In ihrem Modell folgen sie in etwa der Erlösprojektion des Managements, haben aber die Erträge noch etwas vorsichtiger konzipiert. Trotzdem sehen sie damit unverändert ein Kursziel von 1,60 Euro, das ein attraktives Aufwärtspotenzial biete. Auf dieser Basis bestätigen sie ihr Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.9.2024 um 9:42 Uhr)

