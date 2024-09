Köln (ots) -Star-Power für den "Tödlichen Dienst-Tag": Die international renommierte Schauspielerin Veronica Ferres ("Unholy Trinity", "Die Frau vom Checkpoint Charlie") wird ab Frühjahr 2025 in der neuen Krimi-Reihe "Alpentod - Ein Bayern-Krimi" als Ermittlerin in einer Hauptrolle zu sehen sein. Als weitere Stars für das neue Ermittler-Trio konnten Tim Oliver Schultz ("Systemfehler", "Club der roten Bänder") und Salka Weber ("Deadlines", "Oh Hell"), gewonnen werden.Zum Inhalt:Birgit Reincke (Veronica Ferres) ist eine resolute und schlagfertige Ermittlerin Anfang 50, die ihren Job vermeintlich an den Nagel gehängt hat. Zur Seite stehen ihr Jonas Becker (Tim Oliver Schultz), ein angriffslustiger und impulsiver Kripo-Neuling und Marie Sonnleitner (Salka Weber), eine brillante Wissenschaftlerin aus dem benachbarten Salzburg mit scharfem Verstand und ungewöhnlichem Blick auf Tatorte und Zusammenhänge. Drei Underdogs, die gerade wegen ihrer Differenzen zum unschlagbaren Trio werden. Sie nehmen jede noch so kleine Fährte auf, um ein Verbrechen zu lösen.Bis Ende Oktober produziert Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von RTL und ServusTV die beiden hochspannenden 90-Minüter in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland. Moonlake Entertainment GmbH fungiert dabei als ausführende Service-Produktion. Die Krimi-Reihe wird durch FISA+ und Film in Austria (ABA) sowie die Filmförderung des Landes Salzburg gefördert. Regie bei beiden Filmen führt Samira Radsi ("Happy Face Killer", "Deutschland 83") nach Büchern von Stefan Rogall ("Wilsberg", "Friesland"). Die Bildgestaltung übernimmt Philipp Sichler ("German Crime Story - Gefesselt", "Bad Director"). Produzent:innen sind Melissa Graj, Bernd von Fehrn und Mark Werner für WBITVP sowie Hannes Schalle und Brigitte Wettstein für Moonlake. Die redaktionelle Verantwortung seitens RTL liegt bei Thomas Disch, Executive Producer sind Sylke Poensgen und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Für ServusTV zeichnen Redakteur Robert Feitzinger und Bereichsleiter Fiction Frank Holderied verantwortlich. Die Ausstrahlung der beiden neuen Fälle ist für Frühjahr 2025 am "Tödlichen Dienst-Tag" bei RTL geplant. Die Filme sind vorab auf RTL+ abrufbar.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deAnnalena Körrer | Junior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74245 | annalena.koerrer@rtl.deSabine Kammerer | Communication Manager ServusTV | T: +43 6628422448286 | Sabine.Kammerer@servustv.comOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5875799