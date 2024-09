DJ Roche verkleinert seinen Pharma-Fokus

Von Helena Smolak

BASEL (Dow Jones)--Roche verkleinert seine bisher breit angelegte Forschungspipeline und konzentriert sich auf einen schnelleren Einstieg in den Markt für Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit. Das Schweizer Pharmaunternehmen kündigte am Montag an, dass es die Zahl der Krankheitsfelder, auf die es mit seiner Pharmaforschung abzielt, auf 11 reduziert hat. Es bestätigte damit einen Bericht des Wall Street Journal vom vergangenen Dienstag.

Das Unternehmen wird die Entwicklung einer Injektion zur Gewichtsreduzierung, die unter dem Namen CT-388 bekannt ist und von Finanzanlegern genau beobachtet wird, beschleunigen neben der Forschung in der späten Phase der Trontinemab-Behandlung für die Alzheimer-Krankheit und einem Medikamentenkandidaten zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, bis 2030 insgesamt 20 sogenannte transformative Medikamente auf den Markt zu bringen.

Roche will sich im Rahmen einer neuen Pharmastrategie auf fünf wichtige Therapiegebiete konzentrieren. Vorrangig sind Neurologie, Onkologie und Hämatologie, Immunologie, Augenheilkunde sowie Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselkrankheiten.

September 30, 2024 05:11 ET (09:11 GMT)

