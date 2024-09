Die Allianz-Aktie ist am Freitag zwischenzeitig auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert und setzt zu Wochenbeginn ihre Stärke fort. Rückenwind kommt dabei nicht zuletzt vom anhaltenden Aktienrückkaufprogramm des Versicherers.Das Aktienrückkaufprogramm der Allianz ist weiterhin auf Kurs. Allein in der Woche vom 16. bis 20. September kaufte der Versicherer über 152.000 eigene Aktien zurück und untermauerte damit das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung. Insgesamt hat die Allianz ...

