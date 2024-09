Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH



30.09.2024 / 15:06 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG

Company Name: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007



Reason for the research: 2023/24 annual report Recommendation: Buy

from: 30.09.2024

Target price: EUR22

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.



Abstract:

Final results for the financial year ending 30 June were close to our forecasts, showing a 3.7% rise in sales to EUR441.5m (FBe: EUR447.2m; 2022/23: EUR425.8m) and a 3.0% rise in EBIT to EUR28.2m (FBe: EUR28.0m; 2022/23: EUR27.4m). In 2023/24 sales and EBIT growth were constrained by inflation which both reduced SWA's customers' disposable income and made price rises by SWA unavoidable. Volume fell by 5.2% in 2023/24 but for 2024/25 management expects volumes to stabilise/rise slightly as consumer sentiment improves with easing inflation and falling interest rates. Meanwhile, sales are expected to benefit for a full 12 months from the price rises implemented in 2023/24 and so grow faster than volume. Management is guiding towards 2024/25 EBIT of EUR31m-EUR33m (2023/24: EUR28.2m). The mid-point of this guidance corresponds to y-o-y growth of 13.5% compared with the 3.0% reported for 2023/24. Most of the EBIT improvement is expected to stem from the France segment. Profitability in France will benefit from the absence of the restructuring charges incurred through the transfer of production from Wissembourg to Tournan-en-Brie, and from lower costs at the new site. Management will propose an unchanged dividend of EUR0.60 to the AGM on 21 November. We have moved our previous 2024/25 EBIT forecast of EUR34.4m into line with guidance and also made small adjustments (-5%-0%) to our sales and EBIT numbers for subsequent years. However, the impact of these changes on our valuation is balanced by a fall in the yield on the German 10-year government bond yield from 2.52% at the time of our most recent study of 13 May to 2.14% now. We maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of EUR22.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Ergebnisse für das am 30. Juni zu Ende gegangene Geschäftsjahr entsprachen nahezu unseren Prognosen: Der Umsatz stieg um 3,7 % auf EUR441,5 Mio.(FBe: EUR447,2 Mio.; 2022/23: EUR425,8 Mio.) und das EBIT um 3,0 % auf EUR28,2 Mio. (FBe: EUR28,0 Mio.; 2022/23: EUR27,4 Mio.). Im Geschäftsjahr 2023/24 wurde das Umsatz- und EBIT-Wachstum durch die Inflation gebremst, die sowohl das verfügbare Einkommen der SWA-Kunden reduzierte als auch Preiserhöhungen von SWA unumgänglich machte. Das Volumen ging 2023/24 um 5,2 % zurück, aber für 2024/25 erwartet das Management eine Stabilisierung bzw. einen leichten Anstieg des Volumens, da sich die Verbraucherstimmung aufgrund der nachlassenden Inflation und der sinkenden Zinssätze verbessert. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Umsatz für volle 12 Monate von den 2023/24 durchgeführten Preiserhöhungen profitiert und somit schneller wächst als das Volumen. Das Management geht für 2024/25 von einem EBIT von EUR31 Mio. bis EUR33 Mio. aus (2023/24: EUR28,2 Mio.). Die Mitte dieser Prognose entspricht einem Wachstum von 13,5 % im Jahresvergleich, verglichen mit den 3,0 %, die für 2023/24 berichtet wurden. Der größte Teil der EBIT-Verbesserung wird voraussichtlich aus dem Segment Frankreich kommen. Die Rentabilität in Frankreich wird vom Wegfall der Restrukturierungskosten, die durch die Verlagerung der Produktion von Wissembourg nach Tournan-en-Brie entstanden sind, und von niedrigeren Kosten am neuen Standort profitieren. Die Geschäftsführung wird der Hauptversammlung am 21. November eine unveränderte Dividende von EUR0,60 vorschlagen. Wir haben unsere frühere EBIT-Prognose für 2024/25 in Höhe von EUR34,4 Mio. an die Managementguidance angepasst und auch unsere Umsatz- und EBIT-Zahlen für die Folgejahre geringfügig korrigiert (-5%-0%). Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf unsere Bewertung werden jedoch durch einen Rückgang der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe von 2,52 % zum Zeitpunkt unserer letzten Studie vom 13. Mai auf nunmehr 2,14 % ausgeglichen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR22 bei.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30965.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



1998777 30.09.2024 CET/CEST



°