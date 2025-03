Als einer der führenden Hersteller von Schaum- und Perlweinen in Europa verbindet Schloss Wachenheim meisterhaft über 130 Jahre Tradition mit moderner Innovation. Mit einem vielfältigen Portfolio, das Schaumweine, Stillweine, alkoholfreie Weine, Wermut, Cider, Spirituosen, andere weinhaltige Getränke sowie Kinder-Partygetränke umfasst, ist SWA sowohl in etablierten als auch in wachstumsstarken alkoholfreien Segmenten bestens positioniert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 27.03.2025 um 14:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Boris Schlimbach, Member of the Management Board. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-03-27-14-30/SWA-GR zur Verfügung gestellt.