Beim jüngsten virtuellen Roundtable, veranstaltet von mwb research, gab Boris Schlimbach, CFO der Schloss Wachenheim AG, Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Konzerns. Als einer der führenden Sekthersteller Europas ist das Unternehmen stark in Deutschland, Frankreich und Zentral- und Osteuropa vertreten, mit einem diversifizierten Portfolio und wachsendem Fokus auf alkoholfreie Alternativen. Die lebhafte Q&A-Runde unterstrich die positive Dynamik in diesem Segment, gestützt durch neue Produktionskapazitäten und innovative Geschmacksrichtungen. Der Vertrieb bleibt B2B-orientiert, und die internationale Präsenz ist wohldosiert. Der Roundtable bestätigte die Einschätzung der Analysten von mwb research, die das Unternehmen als diszipliniert und zukunftsorientiert wahrnehmen - mit einer ausgewogenen Kombination aus Komplexität und Klarheit. Die Analysten sehen attraktives Bewertungspotenzial und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 22,00?EUR. Zur Aufzeichnung geht es hier: https://research-hub.de/events/video/2025-03-27-14-30/SWA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Schloss%20Wachenheim%20AG