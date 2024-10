EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung

aconnic AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024



30.09.2024 / 18:14 CET/CEST

Umsatzerlös der aconnic-Gruppe im ersten Halbjahr beträgt 31,6 Mio. EUR und damit um 8 % geringer im Vergleich zum Vorjahr

Umsatzsteigerungen in Bereichen Network Services und Engineering & Managed Supply

Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) 2,1 Mio. EUR

Auftragsbestand stieg auf 49,9 Mio. EUR

Neues Geschäftsfeld Carbon Capturing & Bio-Energy mit Wachstum aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024. aconnic erzielte im ersten Halbjahr konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 31,567 Mio. EUR, nach 34,350 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023. Das entspricht einem Rückgang von 8 %. Trotz eines hohen Auftragsbestandes und großer Nachfrage für den Netzausbau und Netzoptimierung, reduzierten sich die Installationen im zweiten Quartal und damit im gesamten ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Durch Restrukturierungen und Personalabbau fehlen bei vielen Kunden Ressourcen und Organisation zur Umsetzung der Projekte. Dadurch entstehen aktuell, trotz hoher Nachfrage, Projektverzögerungen von bis zu 18 Monaten. Ein Umsatzwachstum wurde in den Business Segmenten Network Services und Engineering & Managed Supply und damit bei Dienstleistungen in Europa sowie im Marktsegment Americas mit Mexiko erzielt. Das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) betrug im ersten Halbjahr 2,072 Mio. EUR, nach 5,379 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand stieg zum Halbjahr weiter an und beträgt zum 30. Juni 2024 insgesamt 49,9 Mio. EUR. Zum Jahresende 2023 waren es noch 32,6 Mio. EUR. Politische Unsicherheiten und die konjunkturelle Gesamtsituation führen trotz Innovations- und Effizienzdruck zu einer langsamen Umsetzung von Projekten im Netzausbau. Trotz dieser Herausforderungen wurden die prognostizierten Umsätze im ersten Halbjahr erreicht. Angesichts der ökonomischen Umstände gibt es im Kundenverhalten nur eine geringe Vorhersehbarkeit. Das erschwert zum einen die Planbarkeit und Umsetzung von Projekten und zum anderen die Vorhersehbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung. Vor diesem Hintergrund wird derzeit für das Gesamtjahr 2024 mit einem Umsatzrückgang von rund 10 % geplant. "Die Visibilität im Markt ist derzeit gering. Detaillierte Prognosen sind trotz Rekordprojektstand und steigender Nachfrage, insbesondere für den Ausbau der kritischen Infrastruktur als verlässlicher europäischer Lieferant, herausfordernd. Wir bauen das Network Services Segment aus und bringen neue Produkte mit Fokus Network Security und gesteigerter Übertragungsgeschwindigkeit unter konsequenten Kostendisziplin auf den Markt.", sagt CEO Werner Neubauer. "Der erfolgreiche Einstieg in den Geschäftsbereich Carbon Capturing & Bio-Energy im Bereich der Nachhaltigkeit eröffnet weitere Erlösquellen und Umsatzzuwächse." Die berichteten Zahlen beziehen sich auf den Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS und enthalten noch keine Zahlen aus dem Bereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY, da dieser Geschäftsbereich im ersten Halbjahr noch nicht in den Konsolidierungskreis einbezogen ist. Der Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY wird im laufenden Geschäftsjahr 2024 rund 1,5 Mio. EUR Erlöse erzielen und weiter stark wachsen. Weitere Informationen und Geschäftszahlen können im aconnic-Halbjahresbericht 2024 abgerufen werden, die Veröffentlichung des vollständigen Berichtes ist für den 31. Oktober 2024 vorgesehen. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO2-Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Millionen Euro.

aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



