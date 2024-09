Marktausblick Börse. Chancen & Risiken in DAX, Dow, Bitcoin & Aktien wie Intel, ARM, PDD, Nike & Co.

Anzeige / Werbung

An der Wall Street waren ebenfalls Rekorde zu sehen. Insbesondere beim Dow Jones und dem marktbreiten S&P500 gab es etwas zu feiern, während der Technologieindex Nasdaq noch mit der Marke von 20.000 Punkten kämpft. Der Überschreitung in der Vorwoche folgte direkt eine Ernüchterung und ein Wochenschluss auf diesem Level, was nun im Fokus für die neue Woche steht.

Ebenfalls sahen wir uns den Eurostoxx und den Bitcoin an, bevor das Hauptaugenmerk den Einzelaktien galt, welche in der Vorwoche besonders starke Bewegungen im Index vollzogen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und blickten zunächst auf das "Sorgenkind" Intel. Nachdem der Chiphersteller ein 10-Jahrestief im Chartbild markierte, stand eine Erholung an. In der Vorwoche kam die Phantasie hinzu, die Produktionssparte an ein anderes Unternehmen verkaufen zu können. Qualcomm oder Broadcom oder gar Arm Holdings standen zur Diskussion - eine Entscheidung ist jedoch noch nicht vollzogen, sodass wir bisher "nur" über Szenarien sprechen können. Diese halfen dem Kurs jedoch, der nun an einer sehr wichtigen Schwelle notiert. Parallel schauten wir auch auf die Reaktion von Arm Holdings, die nun rund 1 Jahr an der Börse notieren.

Maßgebliche Impulse am Chip-Markt verliehen die Zahlen von Micron Technology. In Kooperation mit Nvidia konnte der DRAM-Hersteller weiteres Aufwärtspotenzial vorlegen und in die Gewinnzone zurückkehren. Die Börse honorierte dies und sorgte damit für einen zweistelligen Kursanstieg in der Vorwoche. Nur PDD Holdings machte mehr Gewinne im Nasdaq100-Index und profitierte von einer expansiven Wirtschaftspolitik Chinas, die nun auch Aktienkäufe in Betracht zieht. Der Wert zog ähnlich stark an, wie eine Alibaba und Baidu, um weitere Vertreter der China-Stocks an der Nasdaq zu nennen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.