Pratteln, Schweiz, 1. Oktober 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt das positive Ergebnis der LIONHEART-Studie bekannt, das die einzigartige Wirkung von Vamorolon auch als Mineralokorticoid-Rezeptor-Antagonist bestätigt und es somit von anderen Kortikosteroiden unterscheidet.

Die LIONHEART-Studie, eine offene, randomisierte, Placebo- und Eplerenon-kontrollierte Studie mit 30 gesunden erwachsenen männlichen Probanden, erreichte ihren primären Endpunkt. Sie zeigte einen statistisch signifikanten Anstieg des Natrium/Kalium-Verhältnisses im Urin in der Vamorolon-Gruppe im Vergleich zu Placebo (p<0,0001) nach einem Fludrocortison-Test zur Überprüfung der Körperreaktion. Dieses im Urin erhöhte Verhältnis liefert den klinischen Beweis für den einzigartigen Wirkmechanismus von Vamorolon auch als Mineralokorticoid-Rezeptor-Antagonist (MRA) beim Menschen. In Kombination mit seinen bekannten Eigenschaften als dissoziativer Glukokortikoid-Rezeptor-Agonist differenzieren diese Ergebnisse das pharmakologische Profil von Vamorolon weiter und unterscheiden es von anderen Kortikosteroiden.

Herzkomplikationen wie Kardiomyopathie sind eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität bei Jungen mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Während die Behandlung mit Kortikosteroiden (und ACE-Hemmern) eine Verzögerung des Auftretens von Kardiomyopathie gezeigt hat, hat die Ergänzung der Standardbehandlung durch MRAs, einschliesslich Eplerenon, auch eine Verbesserung der linksventrikulären systolischen Dysfunktion gezeigt, wobei der Nutzen mit früherem Beginn der Therapie zunimmt [1-3].

"Mineralokorticoid-Rezeptor-Antagonisten werden dringend empfohlen, allerdings erst spät, wenn die Herzfunktion bereits eingeschränkt ist, und in der Regel bei Vorliegen einer in der Magnetresonanztomographie nachgewiesenen Myokardfibrose", erklärte Prof. Karim Wahbi, PhD, MD, Kardiologe am APHP Hospital Cochin, Paris, Frankreich. "Besonders interessant an dieser mechanistischen Studie ist die Frage, ob es einen synergistischen Nutzen der entzündungshemmenden und MRA-Effekte von Vamorolon auf den Verlauf von Herzerkrankungen bei Kindern gibt, die früh mit der Behandlung begonnen haben, oder ob Vamorolon für diejenigen Patienten von Vorteil sein könnte, die bereits kardiale Symptome haben und weiterhin ein Kortikosteroid einnehmen möchten."

"Die LIONHEART-Studie ist ein wichtiger Meilenstein für den Nachweis des kardioprotektiven Potenzials von Vamorolon", sagte Shabir Hasham, MD, Chief Medical Officer von Santhera. "Wir sammeln weiterhin Daten von Patienten, die bis zu sieben Jahre lang Vamorolon erhalten haben, um die Langzeitergebnisse besser charakterisieren zu können, einschliesslich der positiven Auswirkungen auf kardiale Komplikationen bei DMD."

Über AGAMREE® (Vamorolon)

AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11ß-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben verantwortlich sein dürften [4-7]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln, weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und Jugendliche mit DMD, positioniert ist [4-7].

In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo (p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil [4-7]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.

Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE, im Gegensatz zu Kortikosteroiden, in Tierversuchen als dualer Mineralokortikoid-Antagonist und dissoziativer Glukokortikoid-Agonist erwiesen ist [7]. Es schränkt das Wachstum nicht ein [8] und hat keine negativen Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel, was durch normale Serummarker für Knochenbildung und -resorption belegt wird [9].

AGAMREE), der Europäischen Union) und im Vereinigten Königreich für die Anwendung zugelassen.

Über LIONHEART

Bei der LIONHEART-Studie (SNT-I-VAM-026) handelt es sich um eine offene, randomisierte, dreiarmige, Placebo- und Eplerenon-kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Bewertung der Wirkung von Vamorolon als Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonist (MRA) bei 30 gesunden erwachsenen männlichen Probanden nach Verabreichung von Fludrocortison, einem bekannten Mineralokortikoid-Rezeptor-Agonisten. Der primäre Endpunkt wurde als das Verhältnis von Natrium zu Kalium (Na/K) und der entsprechende Logarithmus des Verhältnisses (log 10 (10*Na/K) im Urin zu verschiedenen Zeitpunkten definiert. Die weitere Analyse der Daten ist im Gange und wird auf medizinischen Konferenzen vorgestellt werden.

Über Duchenne-Muskeldystrophie

Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist eine seltene, durch das X-Chromosom bedingte Erbkrankheit, die fast ausschliesslich Männer betrifft. DMD ist durch eine Entzündung gekennzeichnet, die bei der Geburt oder kurz danach auftritt. Die Entzündung führt zu einer Fibrose der Muskeln und äussert sich klinisch durch fortschreitende Muskeldegeneration und -schwäche. Wichtige Meilensteine der Krankheit sind der Verlust des Gehvermögens, der Verlust der Selbsternährung, der Beginn der assistierten Beatmung und die Entwicklung einer Kardiomyopathie. DMD reduziert die Lebenserwartung aufgrund von Atem- und/oder Herzversagen bis vor dem vierten Lebensjahrzehnt. Kortikosteroide sind der derzeitige Standard für die Behandlung von DMD.

