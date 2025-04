Pratteln - Das Biopharmaunternehmen Santhera ist im Geschäftsjahr 2024 wieder in die roten Zahlen gerutscht. Am Ausblick hält das Unternehmen derweil fest. Der Umsatz aus Verträgen mit Kunden belief sich im vergangenen Jahr auf 39,1 Millionen Franken nach 103,4 Millionen im Vorjahr, teilte Santhera am Dienstag mit. Im Vorjahr war der Umsatz durch Auslizensierungsmeilensteine in den USA und China getrieben. Nach Abzug des operativen Gesamtaufwands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...