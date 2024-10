Emittent / Herausgeber: Techem Energy Services GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

Techem wird für einen Gesamtbetrag von 6,7 Milliarden Euro von den Investoren TPG und GIC übernommen



01.10.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gemeinsam mit dem Mehrheitseigentümer TPG und dem Minderheitseigentümer GIC wird Techem seine führende Position als Plattform für Dekarbonisierung und Digitalisierung des Gebäudesektors weiter ausbauen und stärken

Techem leistet als verlässlicher Partner der Immobilienwirtschaft einen erheblichen Beitrag zu Energieeffizienz und Klimaschutz

Abschluss der Transaktion im 1. Halbjahr 2025 erwartet Eschborn; San Francisco; Singapur; 1. Oktober 2024. TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil der globalen Impact Investing Platform von TPG auf Klimainvestitionen spezialisiert ist, und GIC, ein führender globaler Investor, haben heute eine Vereinbarung zum Erwerb der Techem Gruppe unterzeichnet. Das Unternehmen wird von seinem bisherigen Mehrheitseigentümer Partners Group, einem der größten Manager von Privatmarktanlagen, der im Auftrag seiner Kunden handelt, und den Co-Investoren CDPQ und Ontario Teachers' Pension Plan übernommen.



Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 6,7 Milliarden Euro. Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen. Der Kaufpreis wird in zwei Tranchen gezahlt, eine bei Closing der Transaktion und der verbleibende Betrag im Juli 2027. TPG Rise Climate ist einer der weltweit größten Private-Equity-Fonds für globale Klimalösungen und investiert in Unternehmen, die signifikant Dekarbonisierung vorantreiben. Techem stellt die bisher größte Transaktion für den Fonds dar. GIC tätigt eine bedeutende Minderheitsinvestition.



Das 1952 gegründete Unternehmen Techem hat eine der größten digitalen Energiedienstleistungsplattformen der Branche aufgebaut. Techem ist in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen mit über 62 Millionen digitalen Messgeräten im Service. Als verlässlicher, langfristiger Partner unterstützt Techem die Immobilienwirtschaft und private Vermietende dabei, niedriginvestiv und -invasiv ihre Energieeffizienz zu verbessern und Energieverbrauch, Kosten und CO 2 -Emissionen nachhaltig zu senken. Die Dienstleistungen von Techem tragen dazu bei, die langfristige Dekarbonisierung des Immobiliensektors voranzutreiben, der weltweit etwa 40 % der Kohlendioxid-Emissionen (CO 2 ) verursacht.



"Mit TPG und GIC erhalten wir starke neue Partner, die jene Digitalisierungs- und Plattformkompetenz mitbringen, die uns bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie entscheidend voranbringt. Gemeinsam wollen wir unsere Position als führende Plattform für die Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa und darüber hinaus weiter ausbauen und vorantreiben", so Matthias Hartmann, CEO von Techem. Mit Blick nach vorne sagt er: "Techem hat sich zu einem führenden Anbieter einer breiten Palette digitaler Lösungen mit starkem Wachstum und einer schlagkräftigen, agilen Organisation entwickelt. Wir sind der Partners Group und ihren Co-Investoren CDPQ und Ontarios Teachers' sehr dankbar für den vertrauensvollen Austausch und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren und freuen uns darauf, mit TPG und GIC auf diesen Erfolg aufzubauen."



"Techems Technologie, transparente Verbrauchsdaten und optimierte Lösungen für Mietende, Verwaltende, Eigentümerinnen und Eigentümer leisten einen wesentlichen Beitrag, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen von Immobilien in ganz Europa zu verbessern", sagt Ed Beckley, Managing Partner von TPG Rise Climate mit Sitz in London. "Der Energieverbrauch in Gebäuden ließe sich maßgeblich senken, wenn Effizienz und Nachfrage besser gesteuert werden. Wir freuen uns darauf, das Techem-Team dabei zu unterstützen, die Reduzierung von Immobilienemissionen in großem Maßstab voranzutreiben und zu beschleunigen."



Ang Eng Seng, Chief Investment Officer, Infrastructure bei GIC, sagt: "Techem ist ein etablierter Energiedienstleister mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Die Verbrauchserfassung auf Gebäudeebene wird in Kontinentaleuropa immer gefragter, weil für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Regulierungsbehörden Energieeffizienz weiter in den Fokus rückt. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Unternehmens zusammen mit TPG und dem Management zu begleiten."



Starke digitale Plattform weiter ausbauen



Durch die starke Entwicklung der letzten Jahre hat Techem die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschritten - bei weiterem Wachstumspotenzial durch neue digitale Dienstleistungen und ein immer umfassenderes Dekarbonisierungsangebot.



Auf diese Basis wird Techem mit seinen neuen Partnern TPG und GIC aufsetzen und seine 'One Digital Platform' weiter ausbauen, um durch eine umfangreiche Digitalisierung erhebliche Energieeffizienzpotenziale im Gebäudesektor zu erschließen, betriebliche Prozesse zu optimieren und den Wohnkomfort der Bewohner zu steigern. Auch bei der Erreichung der eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele wird Techem von der Expertise von TPG in der wirkungsvollen Dekarbonisierung profitieren und damit an die erfolgreichen Anstrengungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Techem hat erst im August im Rahmen eines ESG-Risk-Ratings von Morningstar Sustainalytics, einem globalen Anbieter für ESG-Daten, Studien und Ratings, ein herausragendes Rating von 9,6 - "Negligible Risk" (vernachlässigbares Risiko) erhalten. Damit gehört Techem zu den Top 3 Prozent von über 16.000 bewerteten internationalen Unternehmen.



Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com .



Über TPG Rise Climate

TPG Rise Climate ist die spezialisierte Anlagestrategie für Klimainvestitionen der globalen Impact Investing Platform von TPG, die ein Volumen von 19 Milliarden US-Dollar verwaltet. TPG Rise Climate tätigt klimabezogene Investitionen, die von der umfassenden Expertise der TPG-Investmentexperten, strategischen Beziehungen zu klimafokussierten Unternehmen im bestehenden TPG-Portfolio sowie einem globalen Netzwerk von Führungskräften und Beratern profitieren. Der Fonds verfolgt einen breiten Ansatz bei den Anlagearten, von Growth Equity bis hin zu wertschöpfender Infrastruktur, und konzentriert sich auf Klimalösungen in den folgenden Themenbereichen: saubere Elektronen, saubere Moleküle und Materialien sowie negative Emissionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.therisefund.com/tpgriseclimate .



Über GIC

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Währungsreserven Singapurs verfolgen wir einen langfristigen, disziplinierten Investitionsansatz und sind weltweit einzigartig positioniert, was eine Vielzahl von Anlageklassen und aktiven Strategien betrifft. Dazu gehören Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Venture Capital und Infrastruktur. Unser langfristiger Ansatz, unsere Multi-Asset-Fähigkeiten und unsere globale Vernetzung machen uns zu einem bevorzugten Investor. Wir streben danach, einen bedeutenden Mehrwert für unsere Investitionen zu schaffen. Mit Hauptsitz in Singapur verfügen wir über eine globale Talent-Gruppe von über 2.300 Mitarbeitenden in 11 wichtigen Finanzstädten und investieren in über 40 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte gic.com.sg oder folgen Sie uns auf LinkedIn .



Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über USD 210 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach, nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 147 Mrd. verwaltetem Vermögen zum 31. Dezember 2023 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an maßgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.900 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf http://www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder X (vormals Twitter) .



Pressekontakte Techem

Katharina Bathe-Metzler

Head of Sustainability, Communications & Public Affairs

Techem Energy Services GmbH

Mobil: +49 (0)1522 413 6702

E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.de



Janina Schmidt

Head of Corporate Communications

Techem Energy Services GmbH

Mobil: +49 (0) 174 7444137

E-Mail: janina.schmidt@techem.de

-----------------------------------

TPG

Ari Cohen

Telefon: +1 415-743-1550

E-Mail: media@tpg.com



Brunswick-Kontakt für TPG

Felix Morlock und Simon Hertwig

Mobil: +49 172 620 2649

TPGGERMANY@brunswickgroup.com

-----------------------------------

GIC

Samantha Chiene

E-Mail: Samanthachiene@gic.com.sg

-----------------------------------

Partners Group

Alec Zimmermann

Communications

Partners Group AG

Telefon: +41 41 784 69 68

Mobil: +41 79 290 09 74

E-Mail: alec.zimmermann@partnersgroup.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.