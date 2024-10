Vor wenigen Wochen hat sich Donald Trump für eine Entkriminalisierung von Cannabis in den USA ausgesprochen und damit durchaus überrascht. Im Gegensatz dazu schwieg sich seine Wahl-Kontrahentin Kamala Harris lange über das Thema aus. Am Montag äußerte sie sich dann schließlich in einem Podcast doch noch.Wie auch Trump ist die amtierende Vizepräsidentin der Meinung, dass es an der Zeit sei Marihuana zu legalisieren. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen nicht ins Gefängnis kommen sollten, ...

