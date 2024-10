Immobilienwerte präsentieren sich am Dienstag sehr fest. Im DAX liegt Vonovia am Nachmittag mit einem Plus von über drei Prozent im Spitzenfeld. Der Überflieger des Tages kommt allerdings aus der zweiten Reihe: Aroundtown.Immobilien-Aktien profitieren heute unter anderem von den neuen Inflationszahlen aus dem Euroraum. Erstmals seit 2021 ist die Inflation in der Eurozone unter die kritische Marke von zwei Prozent gefallen. Im September lag sie laut Eurostat voraussichtlich bei 1,8 Prozent. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...