Am deutschen Aktienmarkt fehlten gestern zunächst frische Impulse, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Erst am Nachmittag sorgten schwache Konjunkturdaten aus den USA für neue Zinsfantasie und zogen den DAX mit. Zollsorgen und der politische Umbruch in den Niederlanden spielten dagegen kaum eine Rolle. ...