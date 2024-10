Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang an der Frankfurter Börse. Um 15:52 Uhr fiel der Kurs um 2,5 Prozent auf 16,12 Euro. Trotz dieses Rückschlags liegt die Aktie immer noch 65,06 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 9,77 Euro. Das Handelsvolumen war mit über 3,5 Millionen gehandelten Aktien beachtlich. Analysten sehen weiterhin Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel auf 16,75 Euro.

Strategische Neuausrichtung unter neuer Leitung

Inmitten dieser Marktbewegungen tritt Bettina Orlopp ihr Amt als neue Vorstandsvorsitzende der Commerzbank an. In ihrer Antrittsrede bekräftigte sie die Strategie der Eigenständigkeit und versicherte, dass die Bank intensiv an Lösungen bezüglich des Einstiegs der UniCredit arbeite. Diese Führungswechsel könnte entscheidend für die zukünftige Positionierung der Bank im umkämpften Finanzsektor sein.

