Die Novartis-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen äußerst wechselhaft. Während der Kurs am Morgen noch mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 97,64 CHF notierte, gab er im Tagesverlauf leicht nach und pendelte sich bei 97,02 CHF ein. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Aktie nur knapp 5,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das Anfang September erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und peilen im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF an.

Solide Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Im jüngsten Quartal konnte Novartis trotz eines Umsatzrückgangs von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF den Gewinn je Aktie deutlich auf 1,44 CHF steigern. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie. Zudem dürfen sich Anleger auf eine attraktive Dividende freuen: Nach 3,30 CHF im Vorjahr wird für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 3,78 USD erwartet.

