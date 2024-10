Leverkusen/Dortmund - Am zweiten Spieltag der Uefa Champions League hat Bayer 04 Leverkusen gegen den AC Milan mit 1:0 gesiegt und Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow mit 7:1 gewonnen.Die Alonso-Elf trat im Heimspiel gegen die Italiener von Beginn an als die bessere Mannschaft auf und früh eine Doppelchance: In der dritten Minute scheiterte erst Boniface und bei der anschließenden Ecke Hincapie an Keeper Maignan.In der 28. Minute wehrte der Keeper einen Schuss von Grimaldo nur nach vorne ab, Frimpong jagte den Nachschuss aber drüber. Milan meldete sich erst in der 39. Minute mal vorne an, Pulicis Flachschuss brachte Hradecky aber nicht in Schwierigkeiten. Zur Pause waren keine Tore zu verzeichnen.In Hälfte zwei nutzte Bayer 04 sein Übergewicht dann aber: In der 51. Minute wehrte Maignan einen Frimpong-Schuss nur zur Seite ab und Boniface staubte zur Führung ab.Die Werkself blieb danach am Drücker, verpasste aber ein deutlicheres Ergebnis. In der 76. Minute etwa tauchte Frimpong allein vor Maignan auf und traf nur das Außennetz. Das rächte sich beinahe in der 82. Minute, als Theo Hernandez die Latte erzittern ließ und Morata im Nachsetzen daneben köpfte.Im Parallelspiel lieferte Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow ein wahres Spektakel ab: Bereits in der siebten Minute brachte Can die Schwarzgelben per Elfmeter in Führung, nachdem Schmeichel im Strafraum Bynoe-Gittens abgeräumt hatte.In der neunten Minute erzielten die Schotten aber auch schon den Ausgleich, als Engels zu frei flanken durfte und Haeda unorthodox mit der Hüfte den Ball ins Netz bugsierte.Die Sahin-Elf lag in der elften Minute jedoch auch schon wieder vorne, als Brandt für Adeyemi auflegte und der Flügelflitzer abgefälscht ins Netz traf.In der 29. Minute schnürte Adeyemi den Doppelpack: Nach einer verrutschten Ecke zog er vom linken Strafraumeck einfach mal ab und schweißte das Leder unter die Latte.Nach Foul von Engels am Doppeltorschützen im Strafraum erhöhte Guirassy in der 40. Minute für das Heimteam sicher per Elfmeter. Und noch immer war nicht Pause: In der 42. Minute schnappte sich Adeyemi den Ball von Maeda und ließ aus zentraler Position Schmeichel keine Chance. Nach 45 Minuten war die Partie längst entschieden.Aber auch in der zweiten Hälfte legte der BVB nach: Guirassy ließ in der 66. Minute im Strafraum alle stehen und schob aus wenigen Metern cool ein. In der 79. Minute erzielte der eingewechselte Nmecha sogar das 7:1, als er an der Strafraumkante mit etwas Glück an den Ball kam und flach vollendete. Noch mehr mussten die Gäste aber nicht ertragen, der Schlusspfiff erlöste die Rodgers-Elf.Mit den Siegen sind Leverkusen und Dortmund nun vorerst auf den Champions-League-Plätzen drei und eins zu finden.