EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MPC Capital baut seine Management-Plattform mit der Übernahme eines Portfolios energieeffizienter Containerschiffe weiter aus



02.10.2024 / 07:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung MPC Capital baut seine Management-Plattform mit der Übernahme eines Portfolios energieeffizienter Containerschiffe weiter aus Zugang von vier 3.800-TEU-Containerschiffe im Gesamtvolumen von USD 180 Mio.

Ausbau der Assets under Management im Einklang mit der geschärften Strategie

Mittelfristige Charterverträge erhöhen Sichtbarkeit von wiederkehrenden Erträgen Hamburg, 2. Oktober 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital nimmt vier hocheffiziente Containerschiffe in seine Asset-Management-Plattform auf. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 180 Mio. trägt die Flotte zum Wachstum der Assets under Management der MPC Capital-Gruppe bei. Damit erhöht sich die Basis für wiederkehrende Management-Erlöse, die die wichtigste Komponente der Erlösstruktur von MPC Capital darstellen. Mit der Vorlage des Halbjahresfinanzberichts 2024 hatte MPC Capital die strategische Fokussierung auf die Bereiche Maritime und Energy Infrastructure mit besonderem Schwerpunkt auf Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende bekannt gegeben. Die jetzt in die Assets under Management aufgenommenen Containerschiffe sind aufgrund ihres Designs und ihrer technischen Spezifikationen wesentlich effizienter und wirtschaftlicher als der Durchschnitt der vergleichbaren globalen Flotte. Die vier Containerschiffe mit einer Kapazität von je 3.800 Standardcontainern (TEU) wurden von der 2017 von MPC Capital gegründeten MPC Container Ships (MPCC) erworben. MPC Capital hält im Rahmen seiner Co-Investment-Strategie eine 14-prozentige Beteiligung an MPCC. Für die Schiffe konnten attraktive mittelfristige Charterverträge abgeschlossen werden. Dies erhöht die Visibilität und damit die Nachhaltigkeit von wiederkehrenden Umsätzen und Erträgen für MPC Capital weiter. Dr. Philipp Lauenstein, CFO der MPC Capital AG: "Dieses Portfolio von vier hocheffizienten Containerschiffen ist eine perfekte Ergänzung für unsere Management-Plattform für maritime Infrastruktur. Es zahlt auf unsere Kernziele ein, unsere Assets under Management und damit die Basis für wiederkehrenden Erlösen weiter auszubauen." Über MPC Capital (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



02.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com