The following instruments on XETRA do have their first trading 02.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.10.2024Aktien1 US5907174016 Mesoblast Ltd. ADR2 US09290D1019 BlackRock Funding Inc.3 US1638671040 Chemring Group PLC ADR4 US38528P1075 Grand City Properties S.A. ADR5 US8740891051 Talanx AG ADR6 US98257G1085 Wüstenrot & Württembergische AG ADR7 CA34546R1001 Foremost Clean Energy Ltd.8 DE000SHA0019 Schaeffler AG9 US8335923061 SOBR Safe Inc.10 AU0000355588 Vault Minerals Ltd.Anleihen/ETF1 XS2900445615 AccorInvest Group S.A.2 US09290DAK72 BlackRock Funding Inc.3 US09290DAH44 BlackRock Funding Inc.4 US237194AP05 Darden Restaurants Inc.5 USU90375AG86 US Foods Inc.6 XS2913966318 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.7 AT0000A3ETY6 Erste Group Bank AG8 SE0022759825 Qflow Group AB9 US09290DAJ00 BlackRock Funding Inc.10 US134429BQ17 Campbell Soup Co.11 USU4700MAA19 Janus Henderson US [Holdings] Inc.12 DE000NLB4670 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB4654 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB4647 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB4662 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 DE000SHFM980 Schleswig-Holstein, Land17 US906548CZ38 Union Electric Co.18 XS2913310095 Alliander N.V.19 IE0003XJA0J9 Amundi Prime All Country World UCITS ETF20 IE0005E8B9S4 Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF