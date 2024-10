EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Eckert & Ziegler: Abspaltung der Pentixapharm AG im Handelsregister eingetragen



02.10.2024 / 11:43 CET/CEST

Berlin, 2.10.2024. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) informiert, dass der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 26.6.2024 beschlossene Abspaltungsbeschluss am heutigen Tag in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (Berlin) eingetragen wurde. Mit der Eintragung in das Handelsregister der Eckert & Ziegler SE wurde die Abspaltung der Pentixapharm AG rechtlich wirksam. Sämtliche von der Eckert & Ziegler gehaltenen Aktien an der Pentixapharm AG sind damit von der Eckert & Ziegler SE auf die Pentixapharm Holding AG rechtlich übergegangen. Als Gegenleistung erhalten die Aktionäre der Eckert & Ziegler SE Aktien der Pentixapharm Holding AG im Zuteilungsverhältnis 1:1. Maßgebend für die Bezugsberechtigung ist die von jedem Eckert & Ziegler-Aktionär heute nach Handelsschluss gehaltene Zahl der Eckert & Ziegler-Aktien unter Berücksichtigung noch ausstehender Börsengeschäfte. Sämtliche im Rahmen der Abspaltung geschaffenen Aktien der Pentixapharm Holding AG werden voraussichtlich am 2.10.2024 zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard zugelassen werden. Die Aufnahme des Handels für die Aktien der Pentixapharm Holding AG soll erstmalig am 3.10.2024 erfolgen. Zum gleichen Tag ist die Notierung der Aktien der Eckert & Ziegler SE "ex Abspaltung" vorgesehen. Die depotseitige Einbuchung der Pentixapharm Holding Aktie in die Depots der Eckert & Ziegler-Aktionäre wird voraussichtlich am 7.10.2024 stattfinden. Weitere Informationen zum Börsengang der Pentixapharm AG finden Sie hier: www.pentixapharm.com Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



