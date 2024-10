Der H1-Bericht von HMS Bergbau zeigt ein Umsatzwachstum von 11 %, das auf ein starkes Handelsvolumen in Asien zurückzuführen war. Das EBITDA stieg um 24 %, was aus einer wirksamen Kostenkontrolle trotz höherer Materialkosten resultierte. Der Nettogewinn stieg ebenfalls, obwohl höhere Steuern die Gewinnsteigerung begrenzten. Das Unternehmen hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 24 fest und erwartet einen Umsatz von EUR 1,3 Mrd. und ein EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die Analysten von mwb research gehen weiterhin davon aus, dass HMS attraktive Renditen erwirtschaften wird, während das Unternehmen seine Transformation von einem reinen Kohlehändler zu einem diversifizierten Rohstoffhändler vorantreibt. Die Analysten bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 36,00 je Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HMS%20Bergbau%20AG





