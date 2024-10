APA ots news: UNIQA und Mavie Holding gewinnen Hans Aubauer für die zentrale Lenkung von Gesundheitsagenden

Der erfahrene Gesundheitsmanager übernimmt die Leitung der Krankenversicherung sowie der UNIQA Health Services GmbH und wird Mitglied des Managing Board der Mavie Holding GmbH

Wien (APA-ots) - Mit der hochkarätigen Besetzung der neu geschaffenen Schlüsselposition stellt UNIQA als größte private

Gesundheitsversicherung die Weichen für die Zukunft: " Die alternde Bevölkerung in Europa stellt die Gesundheitssysteme vor große Herausforderungen. Dementsprechend verzeichnen wir eine wachsende Nachfrage nach privater Gesundheitsversicherung - nicht nur in Österreich, wo wir Marktführer sind, sondern auch in unseren Märkten in Zentral- und Osteuropa. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, unseren rund 17 Millionen Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen als Partnerin zur Verfügung zu stehen und umfassende

Gesundheitslösungen anzubieten - als Versicherung und auch Gesundheitsdienstleisterin ", so René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG .

Bereits seit 2022 bündelt UNIQA in der Mavie Holding das Gesundheitsangebot, das über die klassische Krankenversicherung hinaus geht. Die Holding vereint drei Bereiche: die Privatspitäler der PremiQaMed, neue Geschäftsmodelle im Gesundheitsbereich wie Corporate Health oder Active Aging sowie die UNIQA Health Services, die mit LARA ein stark wachsendes Partnernetzwerk aus Gesundheitsdienstleistern bietet, das Kund:innen und Partner:innen sowohl analoge als auch digitale innovative Services im Bereich der ambulanten Gesundheitsversorgung bietet.



Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Krankenversicherung gemeinsam mit der Vernetzung mit den zahlreichen Mavie Services, wird ein zentraler Schwerpunkt des neuen CEOs der UNIQA Health Services und Mitglied des Managing Boards der Mavie Holding GmbH sein. " Wir verstehen uns als Vorreiterin einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung. Um unser Angebot aus Krankenversicherung genauso wie Prävention, Primärversorgung, mentale Gesundheit oder aktives Altern zusammenzuführen und weiterzuentwickeln, braucht es tiefgehendes Know-how des Gesundheitssystems und entsprechende Führungserfahrung. Wir freuen uns daher sehr Hans Aubauer an Board begrüßen zu dürfen ", betont Erich Kruschitz, CEO der Mavie Holding, die Schwerpunkte des Unternehmens.



Zwtl.: Jahrzehntelange Erfahrung in Gesundheitssektor

Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien und der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien, das Hans Aubauer 2001 mit dem Doktorat abgeschlossen hat, ergänzte er seine akademische Ausbildung im Rahmen des postgradualen, global anerkannten Finanz- und

Investmentmanagement-Programms Chartered Financial Analyst (CFA). Als Prokurist, Partner und später Geschäftsführer der Accenture GmbH in Wien sammelte er breite Expertise in der strategischen Beratung, Digitalisierung und Business Transformation, insbesondere in den Bereichen Financial Services und Health. Danach führte ihn sein Weg in die Versicherungsbranche, zunächst zur Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA), die er fünf Jahre lang als Generaldirektor leitete, ab Juli 2019 bis heute hatte er diese Position bei der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) inne. " UNIQA setzt seit Jahren den Maßstab im Bereich der privaten Gesundheitsvorsorge in Österreich. Ich freue mich über die äußerst spannende Aufgabe, die im Unternehmen bereits bestehenden zahlreichen Angebote so zusammenzuführen, weiterzuentwickeln und strategisch auszubauen, dass sie den Kundinnen und Kunden den größten Mehrwert bieten ", sagt Hans Aubauer .



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern knapp 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



