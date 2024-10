Die Thyssenkrupp-Aktie konnte sich in der vergangenen Woche von ihrem Rekordtief bei 2,77 Euro deutlich erholen. Während die Unruhe im Konzern anhält, konnten die deutschen Maschinenbauer insgesamt im August wieder mehr Aufträge an Land ziehen als zuvor. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.Die von einer Auftragsflaute gebeutelte Branche verzeichnete im August einen Anstieg der Bestellungen um insgesamt sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Verband Deutscher Maschinen- und ...

