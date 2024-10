Rio Tinto hat seine Position im Aluminiumsektor durch den Abschluss einer bedeutenden Übernahme gestärkt. Der britisch-australische Bergbaukonzern erwarb den 11,65-prozentigen Anteil von Mitsubishi an Boyne Smelters Limited (BSL), dem Betreiber der Aluminiumhütte Boyne Island in Australien. Dadurch erhöht sich Rio Tintos Beteiligung an BSL auf 71,04 Prozent. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Präsenz im Aluminiummarkt auszubauen und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Gladstone-Betriebe zu sichern.

Ausblick auf weitere Expansionen

Die Übernahme markiert möglicherweise den Beginn einer Reihe von Akquisitionen im Aluminiumsektor für Rio Tinto. Das Unternehmen verhandelt derzeit über den Erwerb weiterer Anteile an BSL sowie an New Zealand Aluminium Smelters. Diese Schritte könnten Rio Tintos Position als führender Aluminiumhersteller festigen und das lange als problematisch geltende Aluminiumgeschäft revitalisieren. Analysten sehen in dieser Entwicklung Potenzial für eine Wertsteigerung der Rio Tinto Aktie, die seit ihrem Jahrestief bereits eine bemerkenswerte Erholung verzeichnet hat.

