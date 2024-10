Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der MLP Konzern erzielte im dritten Quartal 2024 deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütungen als bisher erwartet, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Bei einem insgesamt positiven Geschäftsverlauf erwartet MLP daher, die aktuelle EBIT-Prognose für 2024 (obere Hälfte der Bandbreite von 75 bis 85 Mio. Euro) zu übertreffen sowie für das dritte Quartal 2024 ein EBIT deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q3 2023: 7,8 Mio. Euro) zu erreichen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute entschieden, die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anzuheben. Somit wird nun ein EBIT in 2024 zwischen 85 bis 95 Mio. Euro erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...